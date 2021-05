Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un hotel a 5 stelle situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 16 al 22 maggio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'arrivo di Erik in hotel, alle divergenze di Maya e Florian, all'incidente che subirà Franzi e ai tentativi fatti da Selina per estorcere la verità ad Ariane.

Maya ottiene un lavoro in hotel

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Werner invierà una finta lettera di ricatto ad Ariane per portarla a commettere un passo falso. Il piano dell'albergatore però fallirà miseramente a causa di Selina che poco dopo finirà per litigare con Kalenberg. Scossa dal diverbio con l'amica, Selina non sarà in grado di aiutare Tim a gestire l'arrivo al Furstenhof delle squadre di polo che parteciperanno al torneo. Nel frattempo, Maia accuserà Florian di essere un assassino di animali, senza capire che in realtà il giovane è una guardia forestale. Più tardi la ragazza farà ritorno al Furstenhof dove verrà assunta come cameriera ai piani. L'entusiasmo iniziale di Maia, però, si spegnerà velocemente quando verrà a sapere che anche Florian è stato assunto in hotel.

Rosalie scopre le bugie di Michael

Michael non riuscirà a confessare la verità a Rosalie, finendo per dormire nella stanza di guardia dell'ospedale. Le bugie del medico però avranno vita breve, dato che Rosalie impiegherà pochissimo tempo a scoprire che lui non ricambia i suoi sentimenti. Arrabbiata per le menzogne di Michael, la donna lo caccerà di casa per poi colpirlo accidentalmente dopo averlo scambiato per uno scassinatore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per rimediare all'accaduto, Rosalie si prenderà cura del dottore che inizierà a sognarla in maniera romantica.

Per convincere Selina della sua innocenza, Ariane le chiederà di sottoporla alla macchina della verità. Saputo ciò, Werner e Robert rimarranno senza parole quando verranno a sapere che la loro nemica è riuscita a passare indenne anche questa ennesima prova.

Dopo aver saputo che Cornelia è innamorata di Robert, Vanessa si sentirà tradita dall'amica, allontanandosi. Preoccupato per le tante ore di straordinario fatte da Hildegard, Alfons chiederà ai Saalfeld di assumere qualcuno che possa aiutare la moglie nelle cucine in assenza di Andrè.

Tim si allontana dal torneo

Poco prima dell'inizio del torneo di polo, Tim avrà la sensazione che a Franzi possa essere successo qualcosa di spiacevole senza sapere che, in realtà, la giovane ha avuto un incidente mentre cercava il suo amuleto. Tormentato da questa sensazione, il giovane abbandonerà momentaneamente il torneo per andare a cercare la sua amata. Dopo varie divergenze ed una passeggiata nei dintorni dell'hotel, Lucy e Joell diventeranno una coppia a tutti gli effetti.

Inoltre giungerà al Furstenhof il fratello maggiore di Florian, Erik Vogt, per candidarsi come addetto alle pubbliche relazioni dell'hotel.