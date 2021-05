Gli appuntamenti con Tempesta d'amore proseguono, come sempre, su Rete 4, alle 19:35. Il finale di stagione è sempre più vicino e i beniamini del pubblico vedranno dei cambiamenti all'interno della loro storyline.

In particolare, nella puntata del 1° giugno, Lucy non riuscirà ad aiutare i suoi genitori perché la madre partirà con il nuovo compagno, mentre tim, nonostante il riscatto pagato da Christoph, resterà in mano ai rapitori. Maja proverà a rimediare all'incisione scolpita nella corteccia dell'albero e Max consiglierà ad Alfons di girare dei video per avere più possibilità di vincere la gara di portineria.

Tempesta d'amore, trama del 1° giugno: Lucy non riuscirà a far riavvicinare i suoi genitori

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che il piano di Maja, per far riavvicinare i genitori di Lucy, purtroppo, non avrà successo. La madre, infatti, ha deciso di lasciarsi la sua vecchia vita alle spalle e di partire in fretta e furia insieme al suo nuovo fidanzato. Ciò causerà un rottura definitiva nel rapporto di coppia.

Lucy rimarrà molto delusa dall'accaduto, soprattutto perché aveva pensato di poter intervenire in modo mirato. A farne le maggiori spese, però, sarà suo padre. I sogni dell'uomo si infrangeranno in una bolla di sapone e lui apparirà abbattuto e preoccupato. La ragazza, a questo punto, si impegnerà per dare massimo sostegno morale al genitore.

Anticipazioni del 1° giugno di Tempesta d'amore: Christoph pagherà il riscatto per Tim

Maja non riuscirà a comprendere le parole di Florian perché, secondo lei, non ha fatto niente di male. In ogni caso, per non causare ulteriori litigi, deciderà di porre riparo alle sue azioni e userà un composto particolare per riempire l'incisione praticata sull'albero.

Anche Florian avrà la stessa idea e i due si incontreranno nel bosco. Riusciranno a chiarirsi definitivamente?

Nel frattempo, Werner e Robert comunicheranno di aver trovato un acquirente per le azioni del Furstenhof. Christoph non vedrà l'ora di riabbracciare suo figlio, però, una volta consegnati i soldi del riscatto, con suo grande orrore, si renderà conto che Tim non è stato affatto liberato.

Alfons vorrà vincere la gara di portineria

Nella puntata del 1° giugno di Tempesta d'amore, Alfons non vedrà l'ora di partecipare alla gara di portineria. Sarà entusiasta, soprattutto perché penserà di avere buone possibilità di vittoria. Il suo acerrimo rivale, però, inizierà ad avere un discreto successo sui social network.

Alfons capirà che per stare al passo con i tempi dovrà rinnovarsi. Max gli consiglierà di girare dei video e di caricarli sul sito ufficiale del Furstenhof. Sarà Hildegard a occuparsi della parte tecnica, ma Alfons si mostrerà a disagio davanti alla telecamera e non sarà per nulla spontaneo.