Gli spoiler di Una vita, che andranno in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Andrade (Alvaro Baguena) chiederà al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) di poter incontrare Marcia (Trisha Fernandez). Cesar, quindi, svelerà a Sampaio che Santiago e Genoveva sono sempre stati complici, così la brasiliana cercherà di mettere in guardia Felipe (Marc Parejo) su Salmeron prima che l'uomo pronunci il fatidico "sì".

Andrade verrà picchiato in galera per ordine dell'avvocato Velasco e di Genoveva

Le trame iberiche della fiction daily annunciano che la permanenza in galera di Andrade si rivelerà particolarmente turbolenta. L'uomo, difatti, verrà picchiato per ordine di Genoveva e dell'avvocato corrotto Javier Velasco (Alejandro Carro).

Oramai in fin di vita, Cesar chiederà un ultimo favore al commissario Aurelio Mendez, ovvero di poter incontrare Marcia. Il falso Santiago Becerra (Aleix Mekè), dinanzi a tale richiesta, rimarrà stranito ma non riuscirà a dissuadere la donna dalla visita al carcerato.

Andrade svela a Marcia che Santiago e Genoveva sono complici

Le anticipazioni spagnole della soap opera riportano che Andrade chiederà, dapprima, perdono a Marcia per averla schiavizzata per così tanti anni, asserendo di voler morire in pace.

L'uomo, successivamente, svelerà a Sampaio che il gemello di Santiago, cioè Israel, è giunto ad Acacias per merito di Genoveva, la quale all'epoca era alla ricerca di un modo per separarsi definitivamente da Felipe.

Il malvivente, inoltre, ci terrà a sottolineare che Salmeron non era inizialmente a conoscenza dello scambio d'identità tra Santiago e Israel ma, malgrado ciò, lo sgomento di Marcia di fronte a tale scoperta sarà inevitabile.

Marcia cercherà di mettere in guardia Felipe prima che sposi Genoveva

Gli spoiler iberici di Acacias 38 anticipano che Sampaio, appresa la verità, sarà più che mai intenzionata a mettere in guardia Felipe su Genoveva. Peccato, però, che dopo in quegli istanti Álvarez-Hermoso e Salmeron staranno per convolare a nozze, quindi la brasiliana cercherà di fare in modo che l'uomo non pronunci il fatidico "sì".

Non riuscendo a procurarsi una carrozza, Marcia monterà su un cavallo provando ad arrivare in chiesa in tempo. Qualche imprevisto si frapporrà sulla sua strada, come la nascita di Moncho, figlio di Lolita (Rebeca Alemañy) e Antoñito (Alvaro Quintana), che farà optare i futuri sposi per cambiare i testimoni di nozze in Liberto Mendez (Jorge Pobes) e Rosina Rubio (Sandra Marchena).

Sampaio, infine, arriverà in chiesa quando il prete avrà ufficializzato le nozze e, conscia di aver perso l'uomo che ama, avrà un malore e sverrà sul sagrato.