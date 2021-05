Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario paesino situato a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 30 maggio al 5 giugno 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla relazione fra Erik e Ariane, ai propositi amichevoli di Rosalie nei confronti di Michael, al rapimento di tim e al dolore di Hieronymus per la fine del suo matrimonio.

Erik spia il telefono di Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Erik cercherà di dimenticare i suoi problemi finanziari trascorrendo una notte di passione insieme ad Ariane. In quell' occasione, l'uomo avrà modo di vedere che la Kalenberg ha ricevuto un messaggio in cui le vengono indicate delle coordinate geografiche. Insospettito dalla situazione, Erik si recherà di persona sul luogo indicato finendo per fare una scoperta sconcertante. Rosalie deciderà di rimanere soltanto amica di Michael dopo aver compreso che ciò che prova per lui è soltanto frutto della sua paura della solitudine. Amelie si rifiuterà di accettare Max come terzo coinquilino del suo appartamento per poi cambiare idea dopo aver parlato con lui.

Christoph mette in vendita le sue azioni

Lucy deciderà di non partire momentaneamente per gli Stati Uniti per rimanere accanto al padre Hieronymus, distrutto per la dolorosa separazione dalla moglie. Dopo aver chiamato al telefono Franzi, Tim si recherà al lago per incontrarla ma al suo arrivo verrà rapito. A causa di un malinteso, Robert si convincerà che Rosalie è ancora interessata a Michael e consiglierà al medico di non perdere le speranze con lei.

Dopo aver saputo che Tim è stato rapito, Christoph inizierà a cercare il denaro necessario per la sua liberazione. A quel punto, Ariane si offrirà di acquistare le sue quote del Furstenhof, ma all'albergatore rifiuterà la sua l'offerta. Più tardi, grazie all'aiuto di Werner e Robert, Christoph riuscirà a troverà un altro acquirente per le sue azioni.

Franzi e Hieronymus scopriranno che la madre di Lucy è scappata con il suo nuovo fidanzato, mentre Maya inciderà un albero nel bosco facendo arrabbiare Florian.

Dopo la consegna dei soldi, Christoph e Franzi rimarranno molto delusi nel sapere che Tim non è stato ancora rilasciato. Distrutti al pensiero che possa essere successo qualcosa al giovane, i due decideranno di chiamare la polizia. Alfons metterà in pratica le sue conoscenze sui social media nel tentativo di prepararsi al meglio per il concorso di concierge. Lucy chiederà consiglio a Joell su come consolare il padre, mentre Christoph aggredirà Ariane dopo aver ricevuto un video di Tim. Michael e Max scopriranno di avere una passione per le mountain bike e molti altri hobby in comune.