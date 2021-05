Le anticipazioni di Tempesta d’amore sono ricche di novità e di nuovi colpi di scena. Rapimento, riscatto, offese, proposta di matrimonio e l'arrivo di un nuovo personaggio sono alcuni dei temi che la longeva soap tedesca tratterrà nelle puntate che andranno in onda da sabato 29 maggio a venerdì 4 giugno su Rete 4. Mentre Franzi e Tim saranno occupati con i preparativi per il loro matrimonio, Ariane ed Erik decideranno di usare il ragazzo per chiedere un'ingente somma di denaro a Christoph. Michael, invece, si renderà conto di essere innamorato di Rosalie ma lei sembrerà non essere più interessata a lui.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Franzi accetta di diventare la moglie di Tim

Tim sorprenderà Franzi chiedendole di diventare sua moglie e la risposta della donna sarà un felice ‘sì’. Anche Michael farà una grossa sorpresa alla sua amata Rosalie, ma la reazione della donna non sarà simile a quella di Franzi. Infatti, quando vedrà l'aereo volare in aria con uno striscione la signora Engel si offenderà di brutto e dirà al medico che la loro storia è finita. Il Furstenhof, intanto, si preparerà ad accogliere un nuovo personaggio, che andrà a sostituire il ruolo lasciato vacante da Paul Lindbergh. Si tratta di Maximilian Richter, nipote di secondo grado del dottor Niederbuhl. Il ragazzo si presenterà all’hotel sperando di trovare un lavoro che gli permetta di guadagnarsi da vivere durante la pausa universitaria.

Michael si renderà conto di provare forti sentimenti per Rosalie, ma la donna non avrà intenzione di perdonarlo e di rimettersi insieme a lui. Amelie perderà le staffe e accuserà Max di aver provocato il suo incidente a cavallo. Inoltre, la giovane Limbach dirà chiaro e tondo che non lo vuole come coinquilino. Christoph e Lucy, nel frattempo, faranno di tutto affinché Franzi e Tim possano sposarsi a Bichleim, quest'ultimo annuncerà a tutti che affiderà le scuderie e il club di Polo a Selina, ma non saprà a chi affidare le sue quote del lussuoso albergo bavarese.

Tim cade nella trappola di Ariane ed Erik

Erik scoprirà che Ariane ha messo in atto un piano per sequestrare Tim e distruggere l’ultima briciola di dignità di Christoph. Il signor Vogt sarà disposto a tenere la bocca chiusa se la dark lady gli darà il 30 per cento del riscatto. Tuttavia, la signora Kalenberg accetterà la proposta di Erik solo se lui parteciperà attivamente al piano.

I due riusciranno ad attirare il promesso sposo di Franzi al lago con un efficace espediente, e una volta lì, lo sederanno con il cloroformio.

Christoph verrà a sapere cos’è successo a suo figlio e sarà convintissimo che dietro a questo rapimento ci sia lo zampino della sua acerrima nemica. Irromperà nella sua camera e costringerà Ariane a dire dove tiene nascosto Tim. La signora Kalenberg resterà sorpresa dal suo atteggiamento, e fingendo confusione e incredulità, risponderà di non essere l’autrice del rapimento di Tim. Spaventata dall’irruenza dell’albergatore, Ariane chiamerà aiuto.

Spoiler sedicesima stagione di Tempesta d'amore: Max trova il cellulare del figlio di Christoph

Alfons, nelle nuove puntate della sedicesima stagione di Tempesta d’amore in onda fino al 4 giugno, noterà che il cellulare trovato da Maximilian ha come salva schermo una foto di Franzi e intuirà che il telefonino portatile è di Tim.

E così il giovane studente universitario lo consegnerà subito a Christoph. Nel frattempo, il figlio di quest'ultimo non avrà le sue medicine e inizierà a sentirsi male.

Florian spiegherà a Maja che intagliare la corteccia di un albero è dannoso per la sua salute e la figlia adottiva di Selina cercherà di rimediare. Tra i due ragazzi regnerà l'armonia. Werner chiederà alla famiglia di prestargli due milioni di euro per acquistare le quote del Furstenhof e alla fine otterrà i soldi.