Le foto circolate nelle scorse settimane in cui si vede il vincitore del Gf VIP Tommaso Zorzi in compagnia del ballerino di Amici Tommaso Stanzani hanno suscitato numerose critiche da parte dei fan. Zorzi (nato nel 1995) è stato accusato di star frequentando un ragazzino, data l'età del ballerino (nato nel 2002) e ha sbottato sui social furioso, difendendo la sua privacy.

Le foto col ballerino Tommaso Stanzani e le critiche dei fan

Dopo la partecipazione e la vittoria al gf vip, Zorzi è uno dei personaggi più esposti del momento. Partecipa infatti a L'isola dei famosi come opinionista e ha condotto un programma tutto suo, Il Punto Z.

Come accade a tutti i personaggi tv più in vista, anche Tommaso è diventato oggetto delle pagine di Gossip dell'ultimo periodo. Nelle ultime settimane infatti sono circolate delle foto di Zorzi paparazzato per le strade di Milano in compagnia del ballerino dell'ultima edizione di amici, Tommaso Stanzani. I due sembrerebbero in atteggiamenti intimi, infatti il settimanale Chi riporta la seguente didascalia: 'Tommy e Tommy vengono sorpresi mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli'.

L'ex gieffino ha precisato che tra i due non si è instaurata ancora una relazione, ma sta nascendo qualcosa di bello, inaspettato e spontaneo. Ha specificato che qualora il flirt diventasse un qualcosa di più stabile e certo, sarà il primo a comunicarlo.

Alcuni fan hanno commentato questi scatti sottolineando la differenza d'età tra i due ragazzi e accusando Zorzi (26 anni) di stare con un ragazzino di 19 anni, appunto Stanzani. Inoltre, per i fan, Stanzani sarebbe molto diverso dall'uomo ideale che Zorzi aveva dichiarato di volere, ossia un uomo maturo: a un utente in particolare, la storia con Stanzani sarebbe sembrata strana, dato che Zorzi avrebbe sempre dichiarato di non poter mai stare con un diciannovenne.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La replica furiosa di Zorzi: 'Inaccettabile'

Tommaso Zorzi, stanco dei commenti negativi, ha deciso replicare alle critiche rispondendo con un commento a un utente su Instagram che lo criticava per la differenza d'età col presunto partner, specificando di avere solo 26 anni. Su Twitter si sarebbe poi sfogato scrivendo: 'Quando le frequentazioni potranno essere programmate al computer ti faccio uno squillo'.

Successivamente Zorzi ha spiegato meglio il concetto nelle stories di Instagram, precisando di capire l'interesse nei confronti delle storie sentimentali, ma di reputare "inaccettabile" l'odio nei confronti delle sue relazioni. Ha infine aggiunto: 'Vivere il proprio privato esente dallo scrutinio del pubblico credo sia un diritto di tutti'.

Zorzi, insomma, continua a parlare di una presunta conoscenza con Stanzani, che preferisce vivere al di fuori dei riflettori nel rispetto della riservatezza. Nessun commento al momento da parte del ballerino Stanzani.