Tra le storie d'amore più chiacchierate e discusse nate a Uomini e donne, vi è sicuramente quella tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. I due protagonisti del trono over, per anni hanno tenuto banco in trasmissione alle prese con il loro tormentato amore, che alla fine non è mai sbocciato del tutto. A distanza di anni, però, Giorgio scelse di abbandonare il programma, mentre Gemma continua ad essere alla ricerca del suo grande amore in tv. In una recente intervista, l'ex cavaliere toscano è tornato a puntare il dito contro la sua ex Gemma, ammettendo di non volerle dare più importanza.

Nuovo attacco di Giorgio Manetti contro la sua ex Gemma, protagonista di Uomini e donne

Nel corso degli anni, dopo il suo addio a Uomini e donne, Gemma e Giorgio si sono scambiati delle sottili frecciatine a distanza.

Il "gabbiano" in una nuova intervista ha sottolineato il fatto che ormai sono ben 12 anni, che la sua ex fidanzata Gemma continua a cercare imperterrita il suo amore negli studi della trasmissione di Canale 5.

"Non voglio dare troppa importanza a Gemma, si parla di lei fin troppo sui giornali di Gossip", ha ammesso il cavaliere che al contrario della sua ex, è riuscito a trovare la sua anima gemella nel momento in cui ha scelto di andare via dalla trasmissione sentimentale di Maria De Filippi.

Secondo Giorgio, infatti, è possibile cercare la propria anima gemella ma bisogna restare con i piedi ben piantati per terra, soprattutto dopo una certa età.

'Senza tv non ha alternative', sbotta Giorgio contro Gemma

Parlando poi del suo addio alla trasmissione e del fatto di essere ancora un personaggio molto amato dagli spettatori, Giorgio ritiene che il pubblico di Uomini e donne aveva compreso benissimo il fatto che lui non fosse figlio della situazione che si era venuta a creare in studio con Gemma e che avesse altri argomenti.

"L'ho dimostrato uscito dal programma. Lei senza tv non ha alternative", ha chiosato Giorgio in questo nuovo affondo rivolto alla sua ex fidanzata.

Insomma sebbene Giorgio non ne voglia parlare più di tanto, va detto che non risparmia mai frecciatine e stoccate al vetriolo nei confronti della sua ex dama.

Gemma Galgani continua a cercare l'amore a Uomini e donne

Intanto Gemma va avanti col suo percorso sentimentale a Uomini e donne. Ancora oggi, infatti, la dama continua ad essere una delle protagoniste indiscusse della trasmissione, soprattutto per le sue tormentate conoscenze e frequentazioni che non hanno mai esito positivo.

Nonostante questo, però, Gemma non demorde e in una serie di recenti interviste ha invitato anche la sua nemica storica, Tina Cipollari, ad arrendersi perché non avrebbe lasciato il programma fino a quanto non sarebbe arrivato il suo "principe azzurro".