Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono finiti al centro del Gossip. In poco tempo, l'influencer meneghino e l'ex allievo di Amici 20 sono stati avvistati più volte insieme per le vie del centro di Milano. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, se tra i due non è scoppiato l'amore presto potrebbe accadere.

L'indiscrezione

Come riportato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, in uscita in edicola mercoledì 12 maggio, Tommaso Zorzi è stato nuovamente avvistato in compagnia di Tommaso Stanzani: i due hanno fatto una passeggiata vicino casa dell'influencer.

Dal servizio fotografico, è emerso che i due si sono tenuti per mano e al termine della passeggiata si sono scambiati un tenero bacio sulla guancia.

Sulle pagine del magazine si legge: "Se non è già amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo". Ad oggi né l'ex allievo di Amici 20 né l'influencer meneghino hanno confermato i pettegolezzi sul loro conto. Dunque, si tratta solo di supposizioni.

Zorzi elogia l'ex allievo di Amici 20

La simpatia di Tommaso Zorzi verso Tommaso Stanzani sarebbe nata in modo casuale. Durante la messa in onda del serale del talent show di Canale 5, il 25enne lombardo sui social aveva fatto degli apprezzamenti sulle performance dell'allievo della maestra Celentano.

Tuttavia, non è escluso che il duo Zorzi-Stanzani abbia solo un bellissimo rapporto di amicizia. L'ex allievo della scuola più famosa d'Italia non ha mai fatto coming out, a differenza di alcuni suoi ex compagni di scuola. Inoltre, Zorzi fino a poche settimane fa veniva accostato al rampollo Lorenzo Campi: in seguito ai rumor sul suo conto, l'ex gieffino aveva confermato di avere una liasion.

A questo punto non è escluso che il giovane Zorzi abbia deciso di chiudere la relazione con il bel piemontese per intraprendere una nuova frequentazione.

Tommaso Stanzani ottiene una borsa di studio

Intanto, dopo l'esperienza vissuta ad Amici 20, Tommaso Stanzani ha ricevuto una bellissima sorpresa. Ospite nel salotto di Verissimo per parlare del suo percorso all'interno della scuola, ha ricevuto un video-messaggio da Michele Merola.

Quest'ultimo in qualità di coreografo ha offerto una borsa di studio all'ex allievo della maestra Celentano: "Ne avevo già parlato con Alessandra". Come spiegato da Merola, Stanzani avrà la possibilità di studiare presso la sua scuola per un anno. Inoltre, avrà la possibilità di conoscere numerosi coreografi di fama internazionale. Al termine del percorso di studio, il giovane ballerino dovrà valutare delle proposte di lavoro. Sorpreso per avere ricevuto questa importante opportunità, Tommaso Stanzani ha ringraziato il coreografo e ha accettato.