Tommaso Zorzi candidato ai Tv Talk Awards come personaggio rivelazione dell'anno televisivo che sta per volgere al termine. È questo l'ultimo successo raggiunto dal vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini che l'ha visto protagonista per ben sei mesi. Un percorso che sembra essere tutto in salita quello di Zorzi, dato che da quando si sono spenti i riflettori del reality show non si è mai più fermato un solo secondo.

Personaggio rivelazione dell'anno: Tommaso Zorzi riceve la nomination

Nel dettaglio nel pomeriggio del 22 maggio, nel corso della trasmissione Tv Talk (una delle più autorevoli in materia televisiva) sono state rivelate le candidature per i Tv Talk Awards 2021.

Nella categoria personaggio rivelazione dell'anno sono presenti Tommaso Zorzi, Valerio Lundini, conduttore del programma "Una pezza di Lundini" in onda su Rai 2, e Matilda De Angelis, che quest'anno ha spopolato sul piccolo schermo sia come attrice in diverse fiction di successo come Leonardo, ma anche come co-conduttrice a Sanremo al fianco di Amadeus e Fiorello.

Le votazioni per scegliere il personaggio rivelazione dell'anno sono aperte fino al prossimo 25 maggio: è possibile esprimere la propria preferenza votando sulla pagina ufficiale Instagram di TvTalk.

Il vincitore verrà reso noto nel corso della prossima puntata del programma, in programma sabato 29 maggio su Rai 3 a partire dalle 15.

Il successo di Tommaso Zorzi in tv dopo il GF Vip 5

Trattasi dell'ennesima soddisfazione per Zorzi che, in queste settimane, sta portando avanti anche il suo impegno professionale nel cast de L'Isola dei famosi, dove è uno dei tre opinionisti ufficiali al fianco di Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Le sorprese però non sono finite qui, perché proprio nel corso delle ultime settimane Tommaso ha anche anticipato che sta lavorando a un nuovo progetto professionale che lo vedrà protagonista nel corso dei prossimi mesi, ma di cui al momento non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

Di sicuro, però, Tommaso continuerà a essere uno dei volti di punta della programmazione Mediaset anche per la prossima stagione televisiva autunnale.

Il Punto Z prosegue su Mediaset Play Infinity

In attesa di scoprire quali saranno i suoi prossimi impegni, Tommaso porta avanti anche la sua esperienza al timone de "Il Punto Z", il talk show in onda ogni mercoledì sera su Mediaset Play Infinity.

In queste settimane Tommaso ha avuto modo d'intervistare diversi volti noti del piccolo schermo tra cui Maurizio Costanzo, Ilary Blasi, ma anche ex volti del GF Vip 5 come Stefania Orlando, Francesco Oppini e Giulia Salemi.