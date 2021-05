Questa settimana si è concluso il percorso del tronista Giacomo a Uomini e donne. Il giovane ragazzo è andato via dalla trasmissione non solo con la "donna della sua vita", ma anche con una proposta di lavoro a tutti gli effetti che gli è stata fatta dalla padrona di casa Maria De Filippi. La presentatrice, infatti, ha ammesso di aver apprezzato moltissimo le doti di Giacomo come video-maker e per questo motivo gli ha proposto di proseguire il suo percorso in redazione. Una proposta che Giacomo, in quel momento, non ha accettato subito e a distanza di qualche giorno ha ammesso che ci sta ancora pensando.

La verità di Giacomo sulla proposta di lavoro di Maria De Filippi a U&D

Nel dettaglio, durante la registrazione della scelta finale a U&D, Maria De Filippi ha spiazzato Giacomo rivelandogli che aveva pensato di offrirgli un posto di lavoro in redazione, come video-maker.

Un annuncio che ha spiazzato il giovane tronista, apparso visibilmente compiaciuto.

In quell'occasione, però, data anche la delicata situazione che di lì a poco avrebbe affrontato, Giacomo non ha risposto alla proposta di Maria e si è preso così del tempo per decidere e riflettere sul da farsi.

Questa settimana, Giacomo è stato intervistato dal magazine di Uomini e donne con la sua nuova fidanzata Martina. I due hanno confermato che tutto sta procedendo nel migliore dei modi e che desiderano viversi e conoscersi bene lontani dai riflettori.

'Non ci sto ancora pensando', ammette Giacomo

Nel corso della prima intervista post trasmissione, Giacomo ha avuto modo di chiarire anche sulla fatidica proposta di lavoro che gli è stata fatta da Maria De Filippi in televisione ed ha svelato che, fino a questo momento, non ha ancora preso una decisione finale.

"È probabile che tutto questo avverrà ma non ci sto ancora pensando", ha ammesso con grande sincerità Giacomo, confermando che queste sono state delle vere e proprie giornate di fuoco ed ha bisogno di capire bene cosa farà nel suo futuro.

"È certamente un'ipotesi che sto valutando. Si tratta di una decisione importante, che richiede tempo", ha sottolineato Giacomo parlando della proposta lavorativa che gli è arrivata da parte della De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Dal 31 maggio inizia la pausa estiva per U&D

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale di Giacomo e se sarà nella redazione della prossima stagione di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 si avvia verso la pausa estiva.

Questo venerdì pomeriggio andrà in onda l'ultima puntata dell'anno, poi dal 31 maggio in poi la trasmissione di Canale 5 cederà spazio al ritorno di Can Yaman, che sarà protagonista della serie tv Mr Wrong - Lezioni d'amore, in onda alle 14:45 al posto di Maria De Filippi e dei suoi amatissimi tronisti.