Gianni Sperti ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e donne: l'opinionista, del dating show di Canale 5, ha fatto una riflessione sui partecipanti. Secondo Gianni, quest'anno gli uomini sono meno propensi ad intraprendere una relazione. In particolare, Sperti ritiene che Luca Cenerelli sia in studio solo per ottenere visibilità.

Il commento dell'opinionista

Gianni Sperti alle spalle ha moltissime registrazioni di Uomini e Donne: dunque, in questi anni ha visto moltissime persone e tante storie nascere all'interno del dating show. Secondo l'opinionista, in quest'edizione gli uomini sono meno disposti ad intraprendere una liaison.

A detta dell'opinionisti i motivi potrebbero essere svariati: non è scoccata la scintilla e vorrebbero ottenere più visibilità grazie al programma condotto da Maria De Filippi. Mentre Gianni si è detto spiazzato per la genuinità mostrata dai partecipanti del Trono Classico, non ha potuto dire lo stesso su alcuni volti del Trono Over.

In particolare, l'opinionista ha espresso un giudizio negativo su Luca Cenerelli: "Ha incantato tutti, me compreso". Il diretto interessato ha confidato di avere avuto l'impressione che il cavaliere sia un "cantastorie". Per Sperti, Cenerelli si è comportato male nei confronti di Angela ed Elisabetta: l'uomo avrebbe scritto delle cose sui social che non possono essere accostate ad un gentiluomo.

Gianni Sperti sembra non avere dubbi sul cavaliere: "Vedo Luca un po' costruito e finto".

Il parere sulle dame

Per quanto riguarda il parterre femminile, Gianni Sperti ha confidato di essere felice per il ritorno di Ida Platano: "La vedo rinata e con gli occhi pià sereni". A differenza del passato, l'opinionista è convinto che la dama bresciana non faccia pià l'errore di intraprendere una frequentazione con Armando Incarnata.

In merito a Isabella, Gianni pensa che sia l'antagonista di Gemma Galgani: "Entrambe eleganti". Mentre la prima non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto, la seconda è alla costante ricerca dell'amore. Su un possibile addio di Galgani a Uomini e Donne, il diretto interessato ha ammesso di non riuscire a vedere la trasmissione senza la dama piemontese.

La vita privata

Lo storico opinionista di Uomini e Donne nell'intervista ha fatto un accenno anche alla sua vita privata. Il diretto interessato ha spiegato di essere single. Nei mesi scorsi, però, ha ammesso di essersi preso una bella "cotta". Come spiegato da Gianni Sperti la situazione poi è rientrata e tutto è tornato alla normalità.

Dunque, Sperti è ancora alla ricerca della serenità dal punto di vista sentimentale.