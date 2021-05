Gianni Sperti ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne: lo storico opinionista del dating show di Canale 5, ha parlato del rapporto instaurato con Tina Cipollari e ha fatto una riflessione su alcuni personaggi presenti nel parterre maschile e femminile. Infine, ha confidato avere avuto una "cotta" nei mesi scorsi.

Il commento sulla collega Tina

Gianni Sperti ha speso delle parole di stima per la sua collega Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne non ha nascosto di avere sentito la mancanza della 55enne in questi giorni: Tina si era assentata dal dating show perché impegnata con il trasloco.

Con tono ironico, Gianni ha confidato che Tina dietro le quinte spesso gli ruba la merenda.

Nonostante in puntata i due opinionisti spesso non si trovino d'accordo sul parterre di cavalieri e dame, lontano dai riflettori sono molto complici: "Al telefono con me spesso è molto dolce e materna". Sperti ha confidato che i due telefonicamente parlano di tutto quello che gli capita durante la giornata.

Le parole sui partecipanti

Per quanto riguarda il dating show condotto da Maria De Filippi, Gianni Sperti ha spiegato che in questa edizione vede gli uomini più timorosi ad intraprendere una relazione. Secondo il giudizio dell'opinionista, i motivi sarebbero due: non è scoccata la scintilla con una delle dame e sono "affamati" di popolarità.

Inoltre, Sperti ha confidato di essere rimasto spiazzato dalla genuinità dei partecipanti del Trono Classico.

In merito al Trono Over, l'opinionista ha espresso un giudizio negativo su Luca Cerenelli: secondo Gianni, il cavaliere sarebbe arrivato nel programma solamente con l'intenzione di ottenere visibilità. Per questo motivo non avrebbe preso sul serio la conoscenza con Angela prima ed Elisabetta dopo.

Di Isabella, Sperti pensa che sia una donna positiva e la vede un po' come l'antagonista di Gemma Galgani: "Entrambe eleganti". Mentre Galgani è alla continua ricerca dell'amore, Isabella, essendo una donna molto sicura, non permetterebbe a nessun uomo di mancarle di rispetto.

Il ritorno di Ida Platano

Gianni Sperti ha inoltre commentato in modo positivo il ritorno di Ida Platano.

A detta dell'opinionista, la dama bresciana è tornata al dating show con uno sguardo diverso: oggi, Ida sarebbe molto più serena e si è detto convinto che Ida non cadrà nuovamente nella "trappola" di intraprendere una frequentazione con Armando Incarnato.

In merito ad un ipotetico addio a Uomini e Donne da parte di Gemma Galgani, il diretto interessato ha ammesso di non sapere come sarà tra 10 anni il programma, ma senza dubbio non riesce ad immaginarlo senza la dama piemontese.