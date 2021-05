Sono dichiarazioni piuttosto forti quelle che ha fatto Giorgio Manetti sulla "regina" indiscussa di Uomini e donne. L'ex cavaliere, infatti, ha commentato il rumor sul possibile addio di Gemma al Trono Over dicendo che a Maria De Filippi conviene farla restare per mantenere alti gli ascolti. In merito alla permanenza della torinese nel cast del dating-show, il "gabbiano" ha sostenuto che il programma sarebbe tutta la sua vita e non lo lascerà mai per nessun motivo.

Le frecciatine dell'ex cavaliere di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 vengono trasmesse le ultime registrazioni stagionali di Uomini e Donne (il dating-show dovrebbe andare in vacanza venerdì 28 maggio), un ex protagonista finisce al centro del Gossip per le frecciatine che ha lanciato ad una sua vecchia fiamma.

Giorgio Manetti, infatti, è stato interpellato dai giornalisti sugli ultimi rumor che sono circolati su Gemma, come quello della sua possibile sostituzione con altre dame più giovani.

Sull'eventualità che Galgani venga "messa alla porta" della redazione, l'ex cavaliere ha detto: "A Maria De Filippi conviene tenerla lì, anche se fa sempre le stesse cose".

Il toscano, infatti, è fermamente convinto che la dama torinese non cerchi davvero l'amore nel programma: l'unico obiettivo della 71enne, sarebbe quello di continuare a fare spettacolo il più a lungo possibile, rimanendo la regina incontrastata del Trono Over.

La risposta alla dama di Uomini e Donne

Giorgio non ha risparmiato a Gemma frecciatine velenose in merito alla sua partecipazione al format di Maria De Filippi, quello al quale anche lui ha preso parte qualche anno fa.

"Lei vive esclusivamente per Uomini e Donne, non so cosa faccia al di fuori del programma", ha dichiarato Manetti in una recente intervista ad un settimanale di gossip.

Le stoccate a Galgani, però, non sono finite qui: l'ex cavaliere del Trono Over ha voluto punzecchiare la torinese ipotizzando il periodo in cui potrebbe dire addio alla sedia rossa del parterre femminile.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Resterà lì fino a cent'anni", ha aggiunto il toscano nello sfogo che i siti stanno riportando mercoledì 5 maggio.

Nessun nuovo amore in vista per Gemma a Uomini e Donne

Il giornalista che l'ha intervistato, ha chiesto a Giorgio di replicare alle parole con le quali Gemma l'ha attaccato di recente. Tramite la rivista ufficiale del dating-show, infatti, la dama ha ricordato a Manetti che dovrebbe ringraziare lei e la redazione se oggi è un personaggio pubblico e apprezzato dalla gente.

Il toscano ha risposto all'ex fidanzata così: "Lei non era così famosa prima di conoscere me. La mia popolarità me la sono creata da me e l'ho dimostrato una volta uscito dal programma".

Insomma, l'ex cavaliere del Trono Over non ci sta affinché passi il messaggio che la sua fama deriva esclusivamente dalla 71enne con la quale ha vissuto una relazione di circa otto mesi.

Un dato di fatto, però, è che sia Gemma che Giorgio hanno ricevuto tanto in termini di notorietà sia nel periodo in cui si sono frequentati che successivamente: per più di un anno, infatti, le puntate di U&D erano quasi interamente dedicate o al loro amore o alle discussioni che avevano dopo essersi lasciati.

Galgani, comunque, continua a cercare il principe azzurro con poca fortuna: messo definitivamente da parte Maurizio Guerci, il cuore della donna non ha più battuto per nessun cavaliere.

Neppure il rientrante Nicola Vivarelli ha acconsentito a riprendere una conoscenza più che amichevole con la protagonista della trasmissione: il ragazzo, infatti, ha subito chiarito di voler bene a Gemma e di sentirsi legato a lei solo da un profondo affetto.