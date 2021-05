Giorgio Manetti ex protagonista di Uomini e donne nonché ex storico di Gemma Galgani è tornato a dire la sua sulla dama torinese, alla luce degli ultimi accadimenti. In particolare, Giorgio non ha risparmiato frecciate velenose all'indirizzo della sua ex soprattutto per il fatto che sia ancora nel dating show di Maria De Filippi a distanza di 12 anni dal suo ingresso: 'Lei senza TV non ha alternative'.

Giorgio non rinnega il passato a U&D: 'Sono stati tre anni bellissimi'

Giorgio Manetti non perde occasione per dire la sua Gemma Galgani e sul programma che gli ha dato la popolarità.

In una recente in intervista rilasciata a Ora, Manetti si è detto cosciente del fatto che deve la sia popolarità a Uomini e donne ma, nel contempo, ha tenuto a puntualizzare che ha capito ad un certo punto, che era arrivato il momento di andarsene. Come ricorderanno gli appassionati del programma, Giorgio aveva lasciato dopo essere stato pesantemente attaccato e insultato in studio. A distanza di anni dal suo addio, Giorgio ha precisato di non rinnegare nulla di ciò che è stato aggiungendo: "Sono stati tre anni bellissimi".

Giorgio su Uomini e donne: 'Adesso non mi piace più'

I fan più attenti ricorderanno che la storia tra l'ex cavaliere fiorentino e Gemma Galgani durò all'incirca otto mesi, durante i quali lui aveva manifestato anche la volontà di uscire insieme a lei dal programma.

Gemma all'epoca rifiutò, salvo poi cambiare idea. Peccato che il suo ripensamento sia giunto troppo tardi e che Giorgio a quel punto, aveva rivolto lo sguardo altrove. Uscito dal programma di Canale 5, Giorgio ha poi trovato l'amore con Caterina, relazione che dura ancora oggi. Oltre a questo, per Giorgio vi sono stati molti nuovi progetti e che lo hanno portato ad essere anche nel cast del film 'Uno strano weekend al mare' in uscita il prossimo Natale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Manetti, reduce dal lancio anche di una nuova linea di moda, ha ammesso di guardare ancora ogni tanto Uomini e donne, ma ha anche confessato che ora il programma non gli piace più.

Stoccata di Giorgio Manetti a Gemma: 'Non voglio darle troppa importanza'

Inevitabilmente, Giorgio è tornato a parlare di Gemma e del motivo per cui la dama è ancora in trasmissione a distanza di 12 anni dalla sua prima apparizione.

A tal proposito Manetti sembra avere le idee chiare: 'Non dipende certo dal programma di Maria'. L'ex cavaliere fiorentino ha poi proseguito la sua disamina sulla questione, lanciando una frecciata a Gemma: 'Io non voglio darle troppa importanza', aggiungendo: 'Si parla di lei sui giornali Gossip già sin troppo'. Giorgio ha concluso il suo intervento facendo un paragone tra lui e la dama torinese. Mentre lui uscito da Uomini e donne ha trovato la sua strada e si è realizzato, per quanto riguarda invece Gemma, Giorgio ritiene: 'Senza TV lei non ha alternative'. Arriverà la replica di Galgani a queste affermazioni del suo ex? Non resta che attendere per scoprirlo.