Al termine della puntata di U&D che è andata in onda martedì 18 maggio, alcuni attenti fan hanno portato alla luce una stranezza. Quello che è stato trasmesso in televisione corrisponderebbe in parte alle anticipazioni che sono trapelate sulla puntata in questione: il pubblico, per esempio, non ha assistito alle pesanti accuse che Riccardo ha mosso a Ida su presunti accordi con un'altra dama. In fase di montaggio, inoltre, pare sia stata tagliata la scena in cui Guarnieri e Armando sono quasi venuti alle mani.

I dubbi degli attenti fan di U&D

C'era grande attesa da parte del pubblico attorno alle puntate di U&D che stanno andando in onda in questi giorni: le anticipazioni della registrazione in questione, infatti, parlano di accesi scontri sia fisici che verbali tra storici protagonisti del cast.

Tra lunedì 17 e martedì 18 maggio, però, i telespettatori hanno assistito solamente a un acceso confronto tra Riccardo e Roberta, e a una sfuriata di Ida all'ex Guarnieri. I più attenti fan, dunque, hanno subito rimarcato la possibilità che la redazione abbia deciso di eliminare alcune scene troppo forti in fase di montaggio, ovvero poco prima che lo show venisse trasmesso su Canale 5.

I momenti salienti che sarebbero stati estromessi da una recente puntata sarebbero due: uno riguardante le accuse che il pugliese ha mosso a Platano, l'altro una rissa sfiorata tra il cavaliere e Armando.

Ida sarebbe 'protetta' dalla redazione di U&D

La puntata di U&D che è andata in onda il 18 maggio è cominciata con un acceso diverbio tra Riccardo e Roberta: tra i due, poi, si è intromessa anche Ida, ex compagna del cavaliere.

Le anticipazioni che i blog hanno riportato nei giorni in cui c'è stata questa registrazione parlavano di precise accuse che Guarnieri ha lanciato a Platano: il pugliese ha detto che l'ormai ex fidanzata si sarebbe accordata con un'altra dama del parterre per garantirsi la "chiamata" a centro studio. L'uomo ha anche fatto sapere che la bresciana gli avrebbe tolto il cellulare per assicurarsi che non registrasse le sue conversazioni, alcune delle quali erano contro chi lavora nella redazione.

Tutto questo non è stato trasmesso in tv, e c'è chi pensa che possa essere stata una precisa volontà degli addetti ai lavori quella di eliminare questa scena dal montaggio. Alcuni fan, infatti, si sono esposti sui social network per lamentare un presunto atteggiamento protettivo da parte degli autori nei confronti di Ida, un trattamento che non è stato riservato né a Riccardo né a Roberta.

Sparita la quasi rissa tra due cavalieri di U&D

Sempre dando un'occhiata alle anticipazioni della puntata di U&D che è andata in onda oggi, 18 maggio, alcuni fan si sono accorti che non è stato trasmesso un altro momento molto importante. Chi ha partecipato alla registrazione di qualche giorno fa aveva raccontato di una quasi rissa tra Riccardo e Armando: i due sarebbero stati a un passo dal mettersi le mani addosso dopo aver discusso animatamente per parecchio tempo.

Quello che i telespettatori hanno visto su Canale 5, dunque, sarebbe solamente una parte dello "show" che Guarnieri ha regalato nella sua ultima partecipazione al programma (pare che l'uomo non intenda più tornare per cercare un altro amore dopo gli ultimi fallimenti): il pugliese ha puntato il dito contro Roberta (con la quale si sarebbe accordato per restare più tempo davanti alle telecamere), Ida (che avrebbe parlato male della redazione e avrebbe studiato a tavolino i comportamenti da assumere in studio) e Incarnato (storico "rivale" che sospetta possa aver avuto un flirt con Di Padua un po' di tempo fa).