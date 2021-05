Sono passate meno di 24 ore da quando è stata trasmessa su Canale 5 la puntata di U&D dedicata alla rottura tra Riccardo e Roberta. Ancor prima che venisse ufficializzato l'addio tra lei e Guarnieri, la dama del Trono Over pare abbia voluto punzecchiarlo sui social network: Di Padua ha gioito per la libertà ritrovata, un po' come ha fatto Ida Platano sempre attraverso Instagram.

I pensieri delle protagoniste di U&D Over

Non sono finite bene le storie d'amore che Riccardo ha vissuto con due dame di U&D: dopo aver messo da parte il turbolento tira e molla con Ida, il pugliese ha provato a voltare pagina accanto a Roberta.

Neppure questa frequentazione è andata a buon fine, tant'è che di recente i due hanno ufficializzato la loro rottura tornando ospiti nel dating-show.

L'addio tra Guarnieri e Di Padua, però, è stato tutt'altro che pacifico: il cavaliere ha reso pubblico un presunto accordo che lui e l'ormai ex compagna avrebbero stretto mesi fa, ovvero poco prima di lasciare insieme la trasmissione. Stando a quello che ha raccontato l'uomo nella puntata che è andata in onda il 17 maggio, la romana gli avrebbe chiesto di fingere di non andare d'accordo per poter restare il più a lungo possibile davanti alle telecamere.

Riccardo ha sostenuto che avrebbe accettato la richiesta di Roberta per permetterle di aumentare i follower su Instagram, così da poter lavorare ancora di più come influencer.

La diretta interessata ha negato tutto e, sempre attraverso i social network, pare abbia replicato all'ex con una stoccata non indifferente.

Le frizioni con Ida dentro e fuori gli studi di U&D

Poco prima che venisse trasmessa la puntata di U&D in cui Riccardo la accusa di fingere, stringere accordi e parlare male delle redazione con Armando, Roberta pare abbia voluto sottolineare il suo stato d'animo attuale.

Sebbene sia finita da pochissimo la relazione con Guarnieri, la dama di Cassino si è esposta sui social network con una foto che a tanti è parsa una frecciatina neppure troppo velata all'ex.

"La mia libertà", è la scritta che Di Padua ha condiviso su Instagram in una Stories che sta facendo il giro della rete per un motivo in particolare.

Anche Ida ha scelto di usare il suo profilo per mandare un preciso messaggio ai propri follower e non solo: "Viva la libertà (Viva)", ha fatto sapere Platano sempre nel pomeriggio di lunedì 17 maggio.

Il fatto che entrambe le ex di Riccardo abbiano fatto accenno a una libertà ritrovata praticamente nello stesso momento, secondo molti fan del dating-show potrebbe non essere una coincidenza, ma una stoccata all'uomo con il quale hanno fatto coppia per un periodo più o meno lungo.

La lite negli studi di U&D

La presunta doppia frecciatina all'indirizzo di Riccardo, è arrivata proprio mentre su Canale 5 andava in onda una puntata molto movimentata di U&D. Dopo aver confermato la fine della relazione con Roberta, il pugliese ha reso pubblici degli accordi che lui e la ormai ex compagna avrebbero preso per poter restare il più a lungo possibile nel cast del programma.

Guarnieri, però, ha anche insinuato che tra la dama e Armando c'è una "sintonia sospetta": il cavaliere ha lasciato intendere che tra i due potrebbe esserci stato qualcosa in più di una bella amicizia, soprattutto perché lei lo difende sempre, anche andando contro a colui che un tempo era il suo fidanzato.

Gli opinionisti si sono schierati a sorpresa dalla parte di Riccardo perché hanno considerato veritiere le due dichiarazioni sull'ambizione di Roberta di accrescere la sua popolarità sui social e lavorare come influencer, un po' come fa Ida da quando è un personaggio pubblico.