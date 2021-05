Grandi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori seguiranno nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame dello sceneggiato provenienti direttamente dalla Spagna raccontano che Felicia Pasamar perderà il lume della ragione appresa la storia d'amore tra sua figlia e la pittrice. La donna, infatti, non esiterà a riversare tutta la sua ira contro Camino e Maite Zaldua.

Una vita: Felicia scopre la storia tra la figlia e Maite

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane in televisione rivelano che Felicia reagirà male alla scoperta del segreto di Camino.

Tutto inizierà con precisione quando la ristoratrice chiederà a Liberto se ha notato alcuni atteggiamenti strani tra sua figlia e Maite.

Ed ecco che Mendez confesserà alla proprietaria del Nuovo Secolo XX di aver visto un bacio tra la sorella di Emilio e la pittrice nonostante la sua iniziale riluttanza a confessare la verità. All'inizio, Pasamar non vorrà credere alle parole del marito di Rosina per poi capire che non ha frainteso nessuna situazione, sospettando che Maite abbia sedotto Camino.

Per questo motivo, Felicia reagirà furiosa, tanto da avere un primo scontro con la figlia.

Camino presa a schiaffi dalla madre

Nel corso delle prossime puntate della soap opera ambientata in Spagna, la ristoratrice prenderà a schiaffi Camino, accusandola di essersi fatta plagiare da Maite e di essersi trasformata nella sua personale meretrice.

Nonostante ciò, la ragazza non abbasserà la testa, specificando alla madre di voler stare con lei visto che se né innamorata, sebbene sia consapevole che la società non accetti l'amore tra due donne. Fortunatamente Emilio eviterà che la ristoratrice si avventi per l'ennesima volta su Camino. In questo frangente, Pasamar confesserà al primogenito che sua sorella è un'invertita, motivo per cui ha interrotto il corteggiamento con Ildefonso.

La ristoratrice riversa la sua furia sulla pittrice

Non contenta, Felicia riverserà tutta la sua furia contro Maite, mettendo tutto a soqquadro lo studio. In questo frangente, la ristoratrice obbligherà la pittrice a non avvicinarsi più alla figlia. Pasamar, infatti, non esiterà a minacciarla di morte dopo averla accusata di aver trasformato Camino in una peccatrice.

Tuttavia, la story-line prenderà una piaga drammatica, destinata a fare soffrire Maite e la sorella di Emilio.

La soap opera di Una vita è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 14:10 su Canale 5 mentre gli appuntamenti persi possono essere rivisti in modalità on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity".