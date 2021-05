Ida Platano ha fatto ritorno da qualche settimana a Uomini e donne dove, nelle scorse puntate ha avuto modo di rivedere il suo ex Riccardo Guarnieri. A proposito dell'ex fidanzato, la dama sull'ultimo numero del Magazine del programma, ha rivelato di volergli comunque ancora bene, a dispetto di tutti i problemi intercorsi tra loro e che li avevano portati alla rottura lo scorso anno. La dama bresciana inoltre, ha voluto dire la sua anche su Armando Incarnato, sempre al centro delle critiche da parte del pubblico e degli opinionisti per il suo atteggiamento, tendente a nascondere le cose.

Uomini e donne, Ida su Riccardo: 'Mi ha fatto bene rivederlo'

Qualche giorno fa Ida Platano ha avuto modo di rivedere a Uomini e donne il suo ex Riccardo Guarnieri, giunto in studio per raccontare come sta proseguendo la storia con Roberta Di Padua. Dalla puntata andata in onda su Canale 5 la settimana scorsa, si evince che la coppia si è detta addio a distanza di soli due mesi dalla loro uscita dal programma. A seguito di quanto avvenuto in studio, Ida ha voluto dire la sua attraverso le pagine di U&D Magazine, dichiarando che trovarsi di nuovo di fronte a Riccardo non le a fatto nessun effetto. Sembra che la dama bresciana abbia definitivamente archiviato questo capitolo della sua vita e la certezza l'ha avuta proprio nel rivederlo in studio: "Non pensavo, ma mi ha fatto bene rivederlo" ha dichiarato Ida che ha poi aggiunto: "Perché ho avuto la certezza di aver chiuso definitivamente"

Ida Platano sull'ex Riccardo Guarnieri: 'Nonostante tutto gli voglio bene'

Nel dettaglio, Ida Platano durante la discussione intercorsa tra Riccardo e Roberta in puntata, ha rivisto delle similitudini con quello che anche lei ha vissuto in passato con il cavaliere tarantino.

Per questo, ad un certo punto, le è sembrato di ritornare indietro nel tempo, dichiarando sul settimanale, di aver provato una certa empatia con Roberta Di Padua. Nonostante tutto però, Ida, attraverso le pagine del magazine di Uomini e donne, augura a Riccardo Guarnieri di trovare la serenità e la felicità. A tal riguardo infatti, la dama bresciana ha dichiarato: "Nonostante tutto gli voglio bene", aggiungendo: "Penso sarà sempre così".

U&D, Ida su Armando Incarnato: 'È una brava persona'

Nell'intervista, la dama bresciana ha parlato anche di Armando Incarnato, il cavaliere sempre al centro delle critiche per il suo atteggiamento. Il giornalista ha chiesto a Ida il motivo per cui, secondo lei, Armando tende a nascondere determinate cose e la dama a tal proposito, ha ammesso di non avere una risposta, in quanto nemmeno lei si sa dare una spiegazione.

Proseguendo nel discorso relativo ad Armando, Platano ha dichiarato di non capire l'atteggiamento tenuto dall'uomo in trasmissione, in quanto ritiene che prima o poi la verità viene sempre galla. Nonostante tutto, Platano è certa che Armando sia una brava persona che però ogni tanto tende a perdersi.