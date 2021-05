Sono passate meno di 24 ore da quando in rete hanno cominciato a circolare spiazzanti anticipazioni su U&D: chi ha assistito alla registrazione del 9 maggio, ha raccontato che Riccardo Guarnieri ha fatto un vero e proprio "show" in studio. Il pugliese ha sparato a zero su Roberta e Ida, tacciandole di falsità e di pensare solo alle sponsorizzazioni sui social, e poi ha rischiato di venire alle mani con Armando. Pare che alcuni storici protagonisti del Trono Over siano soliti parlare male della redazione del programma che li ospita.

Le frecciatine di Riccardo negli studi di U&D

Quella registrata domenica 9 maggio è stata una puntata di U&D davvero movimentata. Le anticipazioni che impazzano in rete da qualche ora, informano i fan che il protagonista del giorno è stato Riccardo. Il cavaliere ha accettato di tornare ospite per due motivi: confermare l'addio definitivo a Roberta e togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Guarnieri se l'è presa con almeno tre storici personaggi del Trono Over, quelli con i quali ha avuto più a che fare negli ultimi anni.

Su Di Padua, ad esempio, il pugliese ha detto che l'avrebbe convinto a tornare in trasmissione per alimentare la popolarità di entrambi. L'uomo ha aggiunto che lui e la bella dama si sarebbero accordati per far sì che la redazione li richiamasse: l'unico obiettivo della romana, infatti, sarebbe quello di continuare a lavorare sui social network come influencer, ovvero sponsorizzando prodotti di vario genere.

Il battibecco con Ida a U&D Over

Un'altra persona contro la quale Riccardo ha puntato il dito è Ida. Dopo aver sentito le critiche che la ex gli stava muovendo dal parterre femminile, Guarnieri non è riuscito più a trattenersi.

Stando a quello che il cavaliere di U&D ha raccontato, Platano avrebbe parlato male della redazione in più occasioni, soprattutto in contesti informali come durante una chiacchierata con un'amica.

Il pugliese sostiene che l'ormai ex compagna gli levasse di mano il cellulare per evitare che registrasse le sue conversazioni, compresi dei presunti accordi su cosa fare e cosa no pur di rimanere sempre al centro dell'attenzione.

La bresciana ha negato tutto ma in modo poco convincente: le anticipazioni del web, infatti, fanno sapere che la dama avrebbe provato a sviare il discorso mentre Riccardo la accusava di dire cose poco carine sul programma.

Lo scontro tra i due cavalieri di U&D

Anche Armando è finito nel mirino di Riccardo: i due hanno litigato animatamente (ed hanno sfiorato la rissa, ma sono stati divisi in tempo) dopo che Guarnieri ha reso pubblico un presunto flirt tra il napoletano e Roberta. Pare, inoltre, che Incarnato abbia parlato male della redazione di U&D proprio con Di Padua, che però ha negato tutto davanti alle telecamere.

A dare un po' di credibilità al cavaliere, ci ha pensato Maria De Filippi quando ha confermato che il pugliese non aveva intenzione di partecipare alla registrazione del 9 maggio: sono stati gli autori a convincerlo dopo una lunga "trattativa" telefonica.

Gli opinionisti e gran parte del pubblico presente, si sono schierati dalla parte di Riccardo: in tanti, dunque, hanno creduto a quello che l'uomo ha raccontato sulla popolarità alla quale ambirebbe Roberta, sulle bugie che Ida direbbe e sui pensieri negativi che Armando avrebbe sugli addetti ai lavori.

Dopo aver lanciato frecciatine ed aver creato il caos in studio, Guarnieri ha salutato tutti e si è rifugiato nel backstage: sembra che il personal trainer abbia manifestato la volontà di lasciare definitivamente il programma, cosa che non faranno, probabilmente, le sue ex fidanzate.