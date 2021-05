La love story tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è giunta definitivamente al capolinea. I due si sono lasciati dopo che, nel corso delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha smascherato la sua fidanzata arrivando a dire che si erano messi d'accordo per portare avanti questa relazione sebbene fosse finita da tempo e che lo avevano fatto in primis perché Roberta voleva accrescere la sua popolarità sui social. A distanza di qualche giorno da quella fatidica registrazione, Roberta è tornata a parlare del suo ex Riccardo ed ha tirato in ballo anche la presunta "fissa" del cavaliere verso Ida Platano.

Roberta Di Padua rompe il silenzio dopo l'addio con Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, in una recente intervista rilasciata al magazine di Uomini e donne, ha ammesso di essere ferita e delusa dalle pesanti dichiarazioni che sono state fatte in trasmissione da Riccardo rivolte nei suoi confronti, tanto da arrivare a dire che quelle parole le sembrano una sorta di "vendetta finale" nei suoi confronti.

Roberta ha anche smentito di aver detto a Riccardo che, in passato, Armando Incarnato le avrebbe parlato male della redazione del dating show di Maria De Filippi.

La dama non ci sta neppure alle accuse del suo ex uomo, il quale ha rivelato che Roberta avesse "allungato il brodo" per ottenere visibilità.

La frecciatina di Roberta su Riccardo: 'E' fissato con Ida'

La Di Padua, infatti, ha ricordato che se ciò fosse stato vero si sarebbe comportata in maniera diversa, dato che per lei erano arrivati nuovi cavalieri in trasmissione ma li ha sempre tutti rifiutati, perché voleva solo Armando.

Ma il vero colpo di scena è arrivato nel momento in cui Roberta è tornata a parlare di Ida Platano.

La dama, infatti, ha raccontato che Riccardo pochi giorni dopo la loro scelta, continuava a pensare alla sua ex Ida e al suo ritorno in trasmissione.

"Per quanto riguarda Riccardo, credo che lui sia fissato con Ida e che le porti ancora rancore", ha raccontato la Di Padua nel corso della sua lunga intervista concessa al magazine di Uomini e donne.

Roberta non ha ancora dimenticato Riccardo dopo l'addio in tv

Dalle parole di Roberta, quindi, sembrerebbe che sebbene sia passato un bel po' di tempo dalla fine di questa relazione, Riccardo Guarnieri non abbia ancora dimenticato del tutto la sua ex Ida Platano, malgrado in diverse interviste abbia ammesso di non voler più avere nulla a che fare con lei.

Nonostante questo, però, Roberta non ha nascosto di provare ancora un sentimento nei confronti di Riccardo e che se non ci fosse stato quel duro scontro in trasmissione, forse sarebbero ancora insieme.