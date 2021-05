Ida Platano è tornata a Uomini e donne dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri. La dama della trasmissione di Maria De Filippi ha accettato di mettersi in gioco e di provare a trovare la sua anima gemella. Intervistata dal magazine del programma di Canale 5, Ida è tornata a parlare del suo rapporto con l'ormai ex fidanzato e non ha nascosto che si tratta di una persona alla quale vorrà per sempre bene.

Ida Platano torna a parlare di Riccardo dopo averlo visto a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida ha ammesso che questo ritorno a Uomini e donne per cercare l'amore sta andando meglio del previsto anche se in queste prime settimane di permanenza in trasmissione, non sono mancati neppure i momenti in cui si è sentita in imbarazzo.

Nonostante questo, però, Ida non intende lasciarsi scoraggiare e si dice pronta a fare nuove conoscenze.

Platano è tornata a parlare anche del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri che, nel corso delle ultime puntate è stato ospite in studio assieme alla sua nuova fiamma Roberta Di Padua.

Tra i due, però, le cose non stanno andando nel verso giusto al punto che in trasmissione hanno rivelato di essere già in crisi, a distanza di soli due mesi dall'inizio della loro frequentazione.

Ida, però, ha ammesso che rivedere Riccardo in trasmissione le ha fatto bene, per il semplice motivo di essersi resa conto che lo ha dimenticato definitivamente.

'È un capitolo chiuso', ammette Ida Platano

"Ho avuto la certezza di aver chiuso davvero un capitolo della mia vita", ha ammesso la dama di Uomini e donne, la quale ormai sembra essere proiettata verso il futuro e Riccardo appare come un capitolo finito e archiviato del suo percorso sentimentale.

In studio, Ida ha avuto modo di assistere anche ad un'accesa discussione tra Roberta e Riccardo, durante la quale ha ammesso che le è sembrato di ritornare indietro nel tempo e di aver trovato delle similitudini con i discorsi che faceva Di Padua, la quale si è lamentata del comportamento e di alcuni atteggiamenti del cavaliere.

"Mi sono trovata ad interagire con Roberta e a trovarmi d'accordo con lei" ha ammesso Ida Platano nel corso dell'intervista concessa al magazine di U&D.

'Gli voglio bene', ammette Ida parlando di Riccardo

Eppure, nonostante consideri Riccardo un capitolo chiuso della sua vita, Ida ha ammesso che tutt'oggi gli augura di trovare la sua serenità e tutta la felicità di questo mondo.

"Dopotutto e nonostante tutto, gli voglio bene e penso che sarà per sempre così" ha ammesso Platano nel corso dell'intervista.

Insomma il bene tra Ida e Riccardo resta a prescindere da quelli che sono i nuovi risvolti delle loro vite sentimentali dentro e fuori Uomini e donne.