Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste dal 28 al 31 ottobre su Canale 5 rivelano che Mario si ritroverà protagonista della trasmissione dopo aver confessato di essere stato a letto sia con Morena che con la dama Margherita.

Intanto Gemma porterà avanti la sua frequentazione con Fabio, il nuovo cavaliere 65enne arrivato in studio per lei che sembra aver conquistato il suo interesse.

Gemma va avanti con Fabio: anticipazioni Uomini e donne 28-31 ottobre

Per la dama torinese è tempo di voltare pagina e cimentarsi in nuove frequentazioni, come quella con Fabio, il cavaliere 65enne che ha vissuto 40 anni in Canada, arrivato in trasmissione per provare a conoscerla meglio.

I due sono stati protagonisti di una nuova esterna fuori dalla trasmissione, ammettendo che tutto è andato nel migliore dei modi.

Gemma non ha nascosto il suo entusiasmo per questa nuova frequentazione che sembra averle fatto ritrovare il sorriso e l'entusiasmo di una volta. In studio, poi, i due decideranno anche di ballare insieme e verrà fuori il feeling speciale che si è venuto a creare in queste prime settimane di conoscenza.

Situazione diversa per Barbara, la quale deciderà di mandare via un pretendente che era arrivato in trasmissione nei giorni precedenti per poterla conoscere meglio.

Mario svela di essere stato a letto sia con Morena che con Margherita

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne dal 28 al 31 ottobre rivelano che si parlerà a lungo del percorso di Mario Cusitore, impegnato attualmente con Morena e Margherita.

Sono loro le due dame con cui sceglierà di fare nuove esterne, e in studio il cavaliere napoletano svelerà di essere stato a letto con entrambe.

In particolare, con Morena racconterà di aver trascorso un'intera notte insieme, ma nonostante ciò, non è scattato quel sentimento che lo spingerebbe a continuare la conoscenza.

Da qui la decisione di Mario di chiudere sia con Morena che con la dama Margherita e voltare pagina.

Salta la puntata di U&D di venerdì 1° novembre 2024

Una settimana di programmazione anomala per il talk show di Maria De Filippi che, eccezionalmente per questa volta, non andrà in onda fino a venerdì pomeriggio.

Il 1° novembre, infatti, il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche in occasione della giornata di Ognissanti: alle 14:10 andrà in onda un film del ciclo Inga Lindstrom che occuperà lo slot orario fino alle 16:00, prendendo anche il posto di Endless Love.

Il talk dei sentimenti con protagonisti Gianni Sperti e Tina Cipollari riprenderà la sua consueta programmazione da lunedì 4 novembre.