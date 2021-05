Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, sono stati intervistati nei giorni scorsi su Uomini e donne Magazine e hanno parlato della loro storia d'amore, da poco iniziata, grazie alla conoscenza avvenuta nello studio di Maria De Filippi. La neo coppia si è raccontata, passeggiando per le vie del parco di Villa Borghese a Roma e per l'occasione, Alessio ha potuto, finalmente, sfoggiare l'abito blu che aveva precedentemente acquistato per la scelta, ma che non ha potuto indossare, data la decisione inaspettata di Samantha di uscire dal programma. A tal proposito, Alessio ha dichiarato: "Sta andando tutto bene" e Samantha non ha potuto far altro che confermare le affermazioni dell'uomo e ha confessato: "Sta andando tutto molto bene, proprio come è cominciata".

Samantha: 'Alessio fa uscire il mio lato romantico'

Durante l'intervista al Magazine di Uomini e Donne, Samantha Curcio ha parlato dei momenti vissuti dopo la scelta e ha descritto il suo rapporto con Alessio Ceniccola in modo assai positivo: "Dopo la scelta, tra noi non c'è stato mai imbarazzo, come se stessimo insieme da sempre" e ha aggiunto: "Alessio fa uscire il mio lato romantico". L'ex tronista originaria di Sapri, però, ha ammesso che durante il suo percorso nel dating show, ha vissuto alcuni momenti nei quali ha dubitato che Alessio, fosse l'uomo che potesse renderla veramente felice: "Ho spiato i suoi social e non mi sembrava la persona che stavo conoscendo", ha dichiarato.

Alessio Ceniccola: 'Sono convinto che la nostra storia durerà'

Alessio Ceniccola, sempre durante l'intervista, ha confessato di aver capito che il suo sarebbe stato un "si", soltanto dopo aver visto Samantha soffrire davvero per lui. A tal riguardo, l'ex corteggiatore romano ha dichiarato: "Io non ho mai avuto dubbi (...) Ho subito capito che Samantha era una donna dolce".

Parlando, invece, della vita fuori dallo studio di Uomini e Donne, Alessio ha confessato: "Ho conosciuto le amiche di Samantha e anche lei ha conosciuto i miei amici" e ha aggiunto: "Le presentazioni in famiglia ci sono state solo tramite videochiamata, ci sarà tempo per farle dal vivo (...) Sono convinto che la nostra storia durerà".

Uomini e Donne, Samantha: 'Credo sia presto per la convivenza'

Samantha Curcio ha raccontato alcuni dettagli della sua relazione appena iniziata con Alessio Ceniccola e ha rivelato: "In questi giorni siamo stati molto tempo insieme, Alessio è come se si fosse trasferito a casa mia, ma cerchiamo di avere ognuno i propri spazi". Parlando, invece, di una possibile convivenza, Samantha ha confessato: "Credo sia troppo presto (...) Voglio e credo che sarà una convivenza fatta di libertà". Alla fine dell'intervista, la Curcio ha fatto un augurio al suo fidanzato: "Auguro ad Alessio di essere felice. Spero si senta sempre un uomo sereno".