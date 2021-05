Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola Una vita, che narra le vicissitudini di alcuni abitanti di un immaginario quartiere cittadino della Spagna degli anni venti. Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 30 maggio al 5 giugno, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla detenzione di Marcia, sulle minacce che Santiago farà a Genoveva, sugli stemmi di famiglia di Servante e Jacinto e sui quadri 'scandalosi' di Maite.

Bellita denuncia Margarita

Le anticipazioni di Una vita ci segnalano che, poco dopo aver visto Velasco uscire dal palazzo di Genoveva, Felipe discuterà con la fidanzata, fino a quando lei non gli chiederà di rinunciare a difendere Marcia in tribunale. L'avvocato non accetterà di assecondare le richieste della Salmeron, concentrandosi ancora di più nella difesa giudiziaria della sua ex. Nel frattempo, Bellita deciderà di denunciare Margarita ed Alfonso, mentre Jacinto ed Emilio faranno la conoscenza di un giovane di nome Julio, giunto ad Acacias per avere informazioni sui Dominguez. Convinti che le proprie famiglie siano di nobili origini, Servente e Jacinto decideranno di realizzare ognuno il proprio stemma.

I problemi sorgeranno quando Jacinto scoprirà che nel suo stemma di famiglia è presente una capra mentre lui è da sempre un pastore di pecore. La delusione del giovane infastidirà moltissimo Marcellina che finirà per arrabbiarsi con lui.

Rosina vede il quadro di Maite

Rosina si introdurrà di nascosto nell'atelier del marito per visionare i quadri prima che vengano messi in mostra, facendosi cogliere sul fatto da Liberto.

L'uomo si arrabbierà con la moglie ma non riuscirà ad evitare che quest'ultima noti che il quadro di Maite è, in realtà, un ritratto di Camino senza alcun indumento. Nel frattempo, quest'ultima riceverà i complimenti da Ildefonso per il suo talento nel disegno, facendo ingelosire Maite. Dopo aver scoperto che Julio è un fan di Bellita, Emilio lo aiuterà ad ottenere una foto autografata dal suo idolo.

Santiago andrà a trovare Genoveva per chiederle inutilmente di aiutarlo a trovare un modo per scarcerare Marcia. Infuriato dal rifiuto della Salmeron il giovane minaccerà di denunciarla alla polizia, usando come prova l'arma con cui hanno sparato a Ursula.

Mendez sospetta di Santiago

Mendez rivelerà a Felipe di aver ricevuto una lettera in cui Ursula lo informava che, se qualcuno l'avesse assassinata, quella persona sarebbe stata di sicuro Marcia. Nonostante ciò, il commissario continuerà a sospettare anche di Santiago, convocandolo in centrale per interrogarlo. Nel frattempo, Felipe chiederà a Marcia qualche informazione in più sul fazzoletto ritrovato apparentemente sulla scena del crimine. Preoccupato per la situazione della sua ex, Felipe chiederà a Mendez di concedergli altre quarantotto ore di tempo per confermare l'alibi fornito da Marcia.

Poco dopo, l'avvocato discuterà nuovamente con Genoveva, facendole capire di non essere più tanto sicuro di volerla sposare. Scossa per la rivelazione del fidanzato, la Salmeron manderà a chiamare Velasco per incaricarlo dell'omicidio di qualcuno. Jose Miguel confesserà alla sua famiglia di aver rifiutato una proposta di lavoro di mister Golden che gli avrebbe permesso di recitare ad Hollywood. Arantxa verrà informata che sua zia ha lasciato a lei e ad altre cinque nipoti un casolare, a patto, però, che tutte e sei vadano a vivere lì per prendersene cura.