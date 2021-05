La sensazione che avevano avuto alcuni fan di U&D guardando una recente puntata, ha trovato conferma nelle parole di un'ex dama del cast: la redazione ha preferito "censurare" l'accesa discussione che hanno avuto Riccardo e Armando in studio. Dopo aver parlato con tutti i protagonisti di questa storia, Valentina Autiero ha fatto sapere che i cavalieri sono quasi venuti alle mani e che Roberta le avrebbe svelato il motivo: una battuta di Incarnato sulla passionalità di Guarnieri.

Scene tagliate a U&D: il racconto di Valentina

Cosa è successo veramente negli studi di U&D quando Riccardo ha lanciato accuse ad alcuni storici membri del cast?

A rispondere a questa domanda, ci ha pensato un'ex dama che è ancora in contatto con i protagonisti di questa vicenda.

Interpellata dai giornalisti, Valentina Autiero ha svelato dettagli inediti della puntata del dating-show che la redazione avrebbe deciso di censurare, eliminando alcune scene troppo forti durante il montaggio.

Quando le è stato chiesto cosa non è stato trasmesso in tv di questo discusso appuntamento con il format di Maria De Filippi, la romana ha raccontato: "Ho sentito tutti e posso dire che sono andati oltre, non c'era bisogno di sput....".

"Riccardo mi ha detto che si sono messi d'accordo perché lei voleva restare in studio per visibilità, Roberta dice che in quel periodo c'erano molto problematiche ma hanno deciso di uscire perché lei era stanca", ha aggiunto l'ex volto del Trono Over prima di fare un'interessante rivelazione.

I retroscena dello scontro tra cavalieri di U&D

Andando nello specifico sull'accesa discussione che Riccardo e Armando hanno avuto in studio, e che il pubblico televisivo non ha potuto vedere, Valentina ha detto: "La lite non è andata in onda. Lo confermo e credo sia successo perché sono quasi finiti a botte, muso a muso".

"Hanno tagliato tutto", ha aggiunto Autiero nella ricostruzione che ha fatto della puntata di U&D in cui i due cavalieri se ne sono dette di tutti i colori per un motivo ben preciso.

Interpellata da un giornalista sul perché Guarnieri e Incarnato stavano per picchiarsi, l'ex dama ha fatto sapere: "Roberta mi ha detto che hanno litigato per quella battuta di Armando sul fatto che Riccardo non funzionasse".

La romana ha anche smentito le indiscrezioni secondo le quali il partenopeo avrebbe parlato male della redazione lontano dalle telecamere: "Si è sfogato per i continui attacchi, a tutti capita un momento di nervosismo".

Il faccia a faccia tra Ida e Riccardo a U&D

Un altro momento al quale i telespettatori non hanno potuto assistere, è quello in cui Riccardo ha lanciato precise accuse alla ex Ida. Le anticipazioni della puntata di U&D che è stata registrata lo scorso fine settimana, fanno sapere che il cavaliere ha puntato il dito contro la dama dicendo che l'avrebbe sentita parlare male della redazione ed accordarsi con una collega sui comportamenti da assumere in studio (lei gli avrebbe fatto lasciare il cellulare sul tavolo per assicurarsi che non registrasse le conversazioni).

Tutto questo, però, in televisione non è andato in onda e alcuni fan sospettano che gli addetti ai lavori potrebbero aver deciso di tutelare l'immagine di Platano togliendo in fase di montaggio le scene in cui veniva presa di mira dall'ex fidanzato Guarnieri.

Il pugliese, però, ha sparato a zero anche su Roberta quando ha reso pubblico un accordo che avrebbero stretto mesi fa lontano dai riflettori per rimanere in video il più a lungo possibile: la richiesta di Di Padua sarebbe stata quella di restare nel programma per accrescere la sua popolarità e il numero di follower (in modo da continuare a lavorare sui social network come influencer).