L'incontro tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso, la coppia nata qualche tempo fa a Uomini e donne e scoppiata pochi mesi dopo, è stata la notizia delle ultime ore. I due, infatti, si sono rivisti di nuovo a distanza di tempo dal loro addio e hanno immortalato tutto sui loro profili social, mandando in escandescenza i tantissimi fan che spererebbero ancora in un ritorno di fiamma. La coppia si è conosciuta e innamorata all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, dove Giulio era il tronista e D'Urso la corteggiatrice.

Il loro amore, però, non è sbocciato del tutto anche se ad oggi i due non evitano di vedersi per un caffè.

L'incontro tra Giulio Raselli e Giulia D'Urso dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo la scelta avvenuta a Uomini e donne, Giulio e Giulia sono andati subito a convivere ma il loro amore non ha dato gli esiti sperati. A distanza di pochi mesi, infatti, i due hanno annunciato la fine della loro relazione ma pare che Giulio successivamente abbia provato anche a riconquistare la ragazza, sebbene lei non ne abbia voluto sentirne parlare.

Giulia D'Urso, infatti, ha ammesso di non fidarsi più dell'ex tronista mentre lui ha smentito le voci legate a un tentativo da parte sua di riavvicinarsi alla ragazza e ricominciare da zero.

L'incontro casuale tra Giulio e Giulia: i due si rivedono in un bar

Sta di fatto che, messe da parte le incomprensioni, Giulio e la sua ex fidanzata si sono incontrati per caso in un bar e non hanno avuto alcun tipo di problema a sedersi allo stesso tavolino e a bere un caffè insieme, proprio come "due amici". I due hanno riso e scherzato, riprendendo tutto con i loro cellulari e postando delle storie sui social che hanno subito attirato l'attenzione dei numerosi fan che continuano a sperare in un ritorno di fiamma.

"Quanto sei felice di vedermi?", ha chiesto la D'Urso al suo ex fidanzato che con tutta sincerità ha ammesso di essere molto contento.

'Le persone rimangono', scrive Giulio Raselli

Dopo il fatidico incontro, Giulio Raselli ha postato anche una storia molto significativa sul suo profilo Instagram, con la quale ha ulteriormente confermato il fatto di essere felice di aver rivisto la sua ex fidanzata.

"Con o senza sentimento, le persone che sono state realmente legate nella vita rimangono", ha scritto Giulio sui social aggiungendo che sebbene in passato se ne siano detti di tutti i colori, da questo momento in poi, un caffè col sorriso non glielo toglierà più nessuno. "Anche questo è il bello della vita", ha chiosato Raselli parlando dell'incontro con la D'Urso che non lo ha lasciato indifferente.