Mercoledì 19 maggio, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Uomini e donne. Tra i protagonisti della puntata ci sono stati Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, ma anche Armando Incarnato: quest’ultimo è arrivato quasi alle mani con l’ex cavaliere pugliese. In un’intervista per Fanpage.it Valentina Autiero ha spiegato che lo scontro tra i due cavalieri è stato molto brutto secondo quello che le ha raccontato Roberta, ma è stato tagliato dalla redazione.

I motivi della lite

Dalle anticipazioni era emerso che Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato avessero discusso perché il cavaliere pugliese aveva accusato il “rivale” di parlare male della redazione.

Stando alla versione di Valentina Autiero - ex dama del dating show e amica di Roberta Di Padua - le cose non starebbero affatto così. La diretta interessata ha spiegato che i due cavalieri si sarebbero avvicinati molto. Sulla scena tagliata dalla redazione, Valentina ha affermato: “Sono un po’ dispiaciuta, perché mi sarei fatta due risate”. Poi, l’ex dama ha sostenuto che la discussione sia stata tagliata tutta e le sue parole sono state: "Quasi a botte. Hanno tagliato tutto".

In merito ai motivi che avrebbero portato i due cavalieri alla lite, Valentina sostiene che Armando e Riccardo abbiano discusso per la frase ironica sulle prestazioni di Guarnieri sotto le lenzuola. Inoltre, Autiero ha spiegato che il cavaliere campano non ha mai parlato male della redazione di Uomini e Donne: le uniche volte in cui Armando si sarebbe lamentato riguarderebbero alcuni sfoghi per gli attacchi ricevuti in puntata.

Il presunto accordo

Valentina Autiero ha fornito la sua versione anche sul presunto accordo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. L’ex dama ha precisato che secondo lei, hanno sbagliato entrambi: “Si sono spinti oltre, non c’era bisogno di dire quelle cose”. Stando al racconto di Valentina, in privato Riccardo avrebbe confermato quanto detto in puntata: la dama voleva stare con lui solamente per aumentare visibilità sui social.

Roberta invece, le avrebbe detto di avere chiuso con il pugliese per alcuni problemi sotto le lenzuola.

Autiero ha ammesso di non sapere quale sia la verità, poiché Riccardo e Roberta hanno fornito due versioni differenti.

I commenti sul ritorno di Ida Platano

Valentina Autiero essendo un’ex protagonista di Uomini e Donne, è rimasta in buoni rapporti anche con Ida Platano.

La diretta interessata ha spiegato di essere venuta a conoscenza del ritorno di Ida, prima che uscissero le anticipazioni sul dating. Guardando una storia Instagram della dama bresciana aveva notato che si trovava a Roma.

Parlando con Roberta telefonicamente, era presente anche Riccardo. Quest’ultimo pare che abbia commentato in modo ironico il ritorno della sua ex: “Guarnieri ha detto che se c’erano ancora lui in puntata si sarebbero divertiti”. Secondo l’ex dama a Riccardo avrebbe fatto piacere vedere la sua ex in studio solamente per creare dinamiche.