Uno dei prossimi piani di Genoveva Salmeron sarà liberarsi di Santiago Becerra. Nelle puntate italiane di Una vita in onda nelle prossime settimane, infatti, la dark lady di Calle Acacias vorrà eliminare il falso marito di Marcia Sampaio per evitare che l'uomo possa svelare a Felipe Alvarez Hermoso la sua responsabilità nell'omicidio di Ursula Dicenta. Le anticipazioni spagnole rivelano che la donna si rivolgerà al losco Javier Velasco per portare a compimento il malvagio piano. Tuttavia, l'obiettivo di Genoveva non verrà raggiunto così facilmente.

Vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà ai personaggi di Una Vita nelle puntate in onda prossimamente su Canale 5.

Anticipazioni Una Vita: la collaborazione tra Genoveva e Santiago si incrina

Le anticipazioni spagnole di Una Vita in onda nelle prossime settimane rivelano che Genoveva (Clara Garrido) vorrà sbarazzarsi dell'ingombrante Israel 'Santiago' Becerra (Aleix Melè). In particolare, il rapporto tra i due si incrinerà dopo la morte di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) avvenuta per mano di Becerra, proprio su ordine della perfida Salmeron. Dopo aver eliminato l'ostacolo della malvagia istitutrice, Genoveva inizierà a non fidarsi del suo collaboratore e i timori aumenteranno quando Marcia (Trisha Fernandez), inizialmente accusata della morte della perfida Dicenta, verrà scarcerata grazie all'intervento di Felipe (Marc Parejo).

L'avvocato, infatti, si avvarrà della testimonianza di un vigilante per provare che la giovane Sampaio si trovava lontano dal luogo del delitto nel momento in cui questo veniva consumato.

Genoveva incarica Javier Velasco di eliminare Israel 'Santiago': spoiler Una Vita

Nelle prossime puntate Genoveva inizierà a temere di poter perdere ciò che ha conquistato, in primis Felipe.

La donna sarà assalita dalla paura che Santiago possa tradire la sua fiducia rivelando i suoi loschi piani. Becerra, infatti, potrebbe rovinarla rivelando di avere ucciso di comune accordo Ursula Dicenta e che il bambino di cui Genoveva è in attesa potrebbe non essere del futuro marito Felipe. Secondo le anticipazioni spagnole, per evitare tutto ciò, la donna inizierà a pensare a come eliminare l'uomo che potrebbe ostacolare la sua felicità e ricorrerà all'aiuto dell'avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro).

Per non macchiarsi ancora una volta le mani del sangue del nemico, la dark lady di Acacias 38 incaricherà quest'ultimo di uccidere il falso marito di Marcia Sampaio. Le cose, però, si svolgeranno in modo diverso rispetto ai piani della donna.

Spoiler spagnoli di Una Vita: Santiago viene accoltellato

Stando alle anticipazioni spagnole, Genoveva non avrà dei ripensamenti e ordinerà a Velasco di proseguire con il piano architettato per eliminare Santiago. Nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5 Becerra subirà un brutale attacco. Nello specifico, l'uomo verrà aggredito da un uomo dal viso coperto in un vicolo del quartiere di Acacias. L'imboscata porterà al ferimento di Santiago, accoltellato all'addome dallo sconosciuto.

Il tentato omicidio verrà interrotto dall'intervento di Cesareo (Cesar Vea) e l'assassino si darà alla fuga. Becerra darà l'impressione di aver capito che dietro l'aggressione si nasconde Genoveva e il suo intento di eliminarlo. L'uomo inizialmente si rifiuterà di andare in ospedale a farsi medicare e nei giorni seguenti al ferimento penserà di passare al contrattacco. Dopo essere scampato alla morte per mano della donna, deciderà di indispettirla, provocandola di fronte ad Alvarez Hermoso con velate allusioni.