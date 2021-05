Proseguono gli appuntamenti su Canale 5 con la serie televisiva DayDreamer- Le ali del sogno. La settimana dal 10 al 14 maggio sarà ricca di novità per i telespettatori.

Tra i cambiamenti più importanti ci sarà sicuramente la partenza di Aziz, papà di Can Divit ed Emre. L'uomo deciderà infatti di andare a vivere ad Amsterdam.

L'agenzia Fikri Harika invece, sarà messa in grande difficoltà per via di una bugia raccontata dai dipendenti ad un nuovo cliente molto importante. Entrerà in scena il personaggio di Ayca, che scatenerà la gelosia di Sanem.

Spoiler DayDreamer al 14 maggio: Aziz lascia Mihriban

Durante l'appuntamento del 10 maggio, Emre cercherà la complicità di Muzaffer per cercare di convincere l'amico Cengiz ad andare via dalla casa sei suoi suoceri. Peccato però che il diretto interessato scoprirà il piano molto velocemente.

Situazione tesa nel corso della puntata dell'11 maggio, dove l'ormai ex compagna di Aziz apprenderà che quest'ultimo ha intenzione di partire alle volta di Amsterdam. La donna resterà sconvolta dalla notizia appresa, tanto da cedere alle lacrime. A consolare quest'ultima ci sarà Selim.

La messa in onda del 12 maggio vedrà i dipendenti della Fikri Harika alle prese con un grande problema. Per accaparrarsi un cliente infatti, tutti i lavoratori dell'agenzia hanno inventato la presenza come collaboratore di un noto regista, tale Arthur Capello.

Sarà proprio Selim a interpretare il personaggio del regista quando il cliente si presenterà in azienda per fare la sua conoscenza. Purtroppo però, la situazione sfuggirà di mano e Sanem e i dipendenti si troveranno in grande difficoltà.

DayDreamer, anticipazioni 13 e 14 maggio: Sanem gelosa di Can, lui la porta su un'isola deserta

Nella puntata del 13 maggio, Selim entrerà eccessivamente nel personaggio del fantomatico regista Arthur Capello e si mostrerà molto superba e irrispettosa con il cliente, tanto da compromettere la situazione. Solo in seguito all'intervento di Ayca, nipote del cliente, l'agenzia riuscirà a uscire dalla brutta situazione che si stava prospettando.

Sarà proprio quest'ultima a scatenare una forte gelosia da parte di Sanem nei confronti di Can. La scrittrice e Divit avranno infatti un forte litigio a causa di Ayca.

Nell'episodio del 14 maggio Can prenderà in pugno la situazione e chiederà l'aiuto di Deren per riuscire a chiarire la situazione con la sorella di Leyla, organizzando una gita. Can rapirà Sanem portandola su un'isola deserta, in modo tale che lei non possa in nessun modo sfuggire a un confronto. I due protagonisti trascorreranno insieme la nottata.