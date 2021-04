Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Una vita sono ricche di sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Marcia Sampaio dovrà affrontare nuove sfide improvvise nel quartiere di Acacias 38. La domestica brasiliana, infatti, verrà accusata nientedimeno dell'omicidio di Ursula Dicenta. A causa di ciò, Marcia finirà in galera e verrà difesa dal suo ex amato Felipe Alvarez Hermoso. L'avvocato farà di tutto per provare l'innocenza della donna, ma non sarà affatto facile, date le prove ottenute dal commissario Mendez.

Anticipazioni Una Vita: Marcia viene arrestata dal commissario Mendez

Nelle puntate di Una Vita, trasmesse prossimamente in Italia, Marcia sarà ormai rassegnata a trascorrere tutta la vita con suo marito Israel: la sua storia d'amore con Felipe non potrà avere il proseguo desiderato, poiché l'avvocato avrà ormai deciso di sposare Genoveva Salmeron. Sarà così che Marcia sarà decisa a cambiare vita e deciderà di partire per Cuba, insieme a Israel, ma all'improvviso accadrà qualcosa di inaspettato: Marcia verrà arrestata dal commissario Mendez con l'accusa di omicidio. La bella brasiliana, infatti, sarà la principale sospettata per la morte di Ursula Dicenta. Marcia griderà di essere innocente agli agenti della Guardia Civil, ma niente potrà impedire il suo arresto, che avverrà davanti a tutti i suoi vicini del quartiere.

Il corpo senza vita di Ursula viene ritrovato sulla neve

Il corpo senza vita di Ursula Dicenta verrà ritrovato in montagna sulla neve, poi durante le indagini gli investigatori troveranno un particolare fazzoletto vicino al cadavere della vittima. Successivamente, si scoprirà che il fazzoletto appartiene a Marcia e a provarlo saranno le iniziali "M.S", stampate sopra lo stesso.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Una volta in galera, Marcia continuerà a proclamarsi innocente e all'improvviso riceverà la visita di Felipe. L'avvocato, infatti, sarà allertato dai vicini dell'accaduto e senza pensarci troppo, correrà a difendere la sua ex fidanzata. Felipe prometterà a Marcia di farla uscire di prigione il prima possibile, ma sarà ancora presto per cantare vittoria.

Nel frattempo il commissario Mendez sarà sempre più convinto del fatto che la brasiliana si sia vendicata della Dicenta, dopo i tanti soprusi ricevuti dalla megera. Il commissario avallerà la sua tesi soprattutto grazie ad un documento, firmato in passato dalla stessa Marcia, nel quale la donna confessava e denunciava i soprusi di Ursula.

Marcia incastrata dal marito Israel

Per Marcia non sarà molto facile dimostrare la sua innocenza, poiché oltre al particolare documento, Mendez non potrà sottovalutare la prova schiacciante del fazzoletto della donna trovato sul luogo del crimine. In seguito Felipe spronerà la sua ex fidanzata a non arrendersi e a cercare di ricordarsi dove abbia visto l'ultima volta il suo fazzoletto.

Marcia sarà assai disperata per la brutta situazione e non riuscirà a capire come il suo fazzoletto sia potuto finire vicino al corpo senza vita di Ursula Dicenta. La brasiliana, come tutti del resto, sarà ignara del fatto che ad assassinare la dark lady sia stato suo marito Israel.