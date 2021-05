Prosegue l'appuntamento settimanale con Upas, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa lunedì 17 maggio rivelano nuovi colpi di scena. Scongiurato il pericolo per Angela e Bianca, Franco riceverà nuove intimidazioni da parte di Biagio, lo scagnozzo di Abbate. Poco dopo si presenterà per Boschi un durissimo faccia a faccia con Pietro. Al contempo Roberto cerca di scavare nel passato del giovane per comprendere le motivazioni di tutta questa rabbia nei suoi riguardi. D'alta parte Pietro non si fermerà fin quando non avrà annientato definitivamente Ferri.

Difatti il manager contatterà un nemico storico di Roberto per coinvolgerlo nei suoi piani loschi. In seguito entrerà in gioco Filippo in veste di mediatore, affinché il padre trovi un accordo con Pietro Abbate per quanto riguarda la vendita dei terreni. Il giovane uomo d'affari sembra aver trovato il modo perfetto per vendicarsi. Giunge il tanto atteso accordo fra i due, tuttavia Roberto non riesce proprio a fidarsi del giovane uomo d'affari.

Upas, spoiler fino al 21 maggio: Franco faccia a faccia con Pietro

Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi fino al 21 maggio svelano che Franco dovrà subire ancora una volta le intimidazioni da parte di Biagio per le indagini che sta svolgendo riguardo la morte di Ernesto.

Più tardi Boschi affronterà un durissimo faccia a faccia proprio con Pietro. Non si sa nello specifico cosa si diranno i due, ma non è da escludere che anche lo stesso Abbate minacci Franco. Al contempo Roberto cercherà di scavare nel passato di Pietro per capire quanto prima le ragioni dell'odio che il giovane nutre nei suoi confronti.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anticipazioni Upas 17-21 maggio: Abbate contatterà un nemico di Ferri

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 17 al 21 maggio preannunciano che Abbate non ha alcuna intenzione di arrendersi. Il giovane è più che motivato a distruggere Roberto. Pertanto deciderà di contattare un vecchio nemico di Ferri per proporgli di entrare a far parte dei suoi piani.

Resta il dubbio su chi possa essere la persona che Pietro ha deciso di coinvolgere.

Upas, puntate dal 17 al 21 maggio: Filippo medierà per la vendita dei terreni

Nelle puntate di Upas in onda dal 17 al 21 maggio entrerà in gioco Filippo in veste di mediatore, affinché il padre raggiunga un accordo per la vendita dei terreni. Pietro, intanto, sembra aver trovato il modo perfetto per vendicarsi di Roberto. In seguito Ferri riuscirà a raggiungere il tanto sofferto accordo con Abbate. Tuttavia non riesce a fidarsi del giovane, ed è convinto che abbia ancora qualche asso nella manica.