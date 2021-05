Nuove anticipazioni su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, tra le più amate in televisione. Gli spoiler delle nuove puntate provenienti dalla Spagna svelano che Marcia Sampaio, durante un confronto con Cesar Andrade, verrà a conoscenza che Santiago Becerra e Genoveva Salmeron hanno tramato alle sue spalle. Per tale ragione la giovane cercherà di raggiungere la chiesa per impedire il matrimonio tra la dark lady e Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita: Cesar chiede d'incontrare Marcia per l'ultima volta

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate in onda prossimamente in Italia, rivelano che Marcia farà un'incredibile scoperta che cambierà il corso della sua esistenza.

Tutto inizierà quando Genoveva chiederà a Velasco di assoldare qualcuno per picchiare Andrade in prigione. Tuttavia, il criminale riuscirà a sopravvivere all'aggressione nonostante riporti delle serie conseguenze. Col passare del tempo le condizioni di Cesar peggioreranno, per questo motivo chiederà ad Aurelio Mendez di poter vedere Marcia per l'ultima volta in prigione.

Santiago sarà molto in ansia per questa inaspettata convocazione e cercherà d'impedire alla brasiliana di recarsi all'appuntamento con Andrade. Tuttavia, Marcia non ascolterà il consiglio di Becerra, in quanto non è suo marito, ma soltanto un gemello impostore, così deciderà di vedere il trafficante di donne.

La brasiliana capisce che Genoveva e Santiago hanno tramato alle sue spalle

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato, Andrade chiederà perdono a Marcia per averle rovinato la vita e le racconterà che è stata Genoveva a chiedergli di rintracciare Santiago, precisando che la donna era all'oscuro dello scambio d'identità avvenuto in seguito alla morte del vero Santiago.

Inoltre la brasiliana scoprirà che è stata Salmeron a chiedere a Becerra di sabotare le sue nozze con Felipe: Santiago e la dark lady si sono coalizzati per separare Marcia dall'avvocato. Per lei sarà proprio una scomoda verità, proprio ora che aveva deciso di sposarlo una volta tornati in Brasile.

Sampaio vuole sabotare il matrimonio della dark lady e di Felipe

Successivamente Marcia fuggirà in fretta e furia dalla prigione dopo aver appreso di essere stata ingannata da Santiago. Visto che in quello stesso istante si svolgeranno le nozze tra Genoveva e Felipe, si precipiterà in chiesa per sabotare il matrimonio. Sampaio riuscirà nel suo intento oppure la coppia diventerà marito e moglie?

In attesa di conoscere ulteriori dettagli, si ricorda che la soap opera Una vita va in onda dal lunedì al sabato dalle ore 14:10 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.