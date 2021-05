Ancora polemiche tra le due dame di Uomini e Donne Gemma e Isabella, durante la puntata del 26 maggio. In questa edizione del programma televisivo non smettono di punzecchiarsi a vicenda, soprattutto quando una delle due si trova al centro studio per raccontare le sue vicende personale. Questa volta però, in difesa di Gemma, è arrivato Armando Incarnato.

Si è creata una forte competizione tra le due dame, da quando Isabella è arrivata a Uomini e Donne

Gemma Galgani rimprovera spesso a Isabella di essere è troppo fredda e razionale nei suoi ragionamenti, quando a suo avviso l'amore non può essere calcolato, ma bisogna buttarsi a capofitto nelle storie, mettendo al centro i sentimenti.

Invece Isabella la pensa in tutt'altro modo, infatti crede che alla loro età, l'amore debba portare a uno stato di serenità e per questo bisogna pensarci bene prima di buttarsi a capofitto in una relazione amorosa che potrebbe rivelarsi sbagliata e non compatibile con le aspettative di vita che ognuno ha.

Armando Incarnato ha espresso la sua opinione sulla competizione tra Gemma e Isabella

Nella puntata del 26 maggio, all'ennesima discussione tra le due, è voluto intervenire il cavaliere Armando Incarnato. Quest'ultimo ha difeso Gemma, in quanto gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti sono spesso dalla parte di Isabella, attaccando la dama torinese. Secondo Armando la prima a cominciare questa diatriba tra le due diverse settimane fa sarebbe stata proprio Isabella: "La competizione l’hai fatta notare tante volte quando tu hai detto come comportarsi, ma non credo sia stata l’unica a fare paragoni".

Secondo le sue parole, Isabella avrebbe più volte dichiarato che non si sarebbe mai comportata come Gemma, anche in relazione alla sua storia amorosa con il giovane Nicola, molto più piccolo di lei. Da quel momento Gemma si sarebbe sentita giudicata da lei e per questo avrebbe cominciato a fare notare agli altri che anche lei non condivide affatto la razionalità di Isabella.

Tina Cipollari si è schierata dalla parte di Isabella, durante la polemica scoppiata in puntata

L'opinionista Tina Cipollari nella puntata del 26 maggio si è subito schierata dalla parte di Isabella, sostenendo che l'intervento di Armando era fuori luogo. "Non mi risulta che sia stata Isabella a esprimere le sue opinioni su Gemma", ha dichiarato l'opinionista, la quale pensa che Gemma non abbia un comportamento consono alla sua età.

Invece Isabella, secondo Tina, è sempre elegante nei modi ed esprime le sue opinioni in maniera garbata solo quando viene interpellata. Anche Gianni Sperti è sembrato appoggiare l'opinione della sua collega.