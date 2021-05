Continuano a non mancare colpi di scena nelle vicende dello sceneggiato di origini iberiche Una vita, che in Spagna ha chiuso i battenti. Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) non riuscirà a fermare le nozze di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Dagli spoiler si evince che per la fanciulla sarà un vero e proprio colpo al cuore, dato che avrà un mancamento quando l’avvocato e la sua rivale in amore saranno ormai marito e moglie.

Una vita, trame: Cesar Andrade fa rimanere sconvolta Marcia

Nelle prossime puntate dell’appassionante telenovela, Cesar Andrade (Alvaro Baguena) dopo aver ricevuto un pestaggio in prigione su ordine di Genoveva e dell’avvocato Javier Velasco (Alejandro Carro) e proprio quando avrà poco tempo da vivere, farà una richiesta inaspettata al commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago): il trafficante di donne desidererà incontrare per l’ultima volta Marcia. Il falso Santiago (Aleix Melè) si mostrerà spiazzato dall’inaspettato gesto del detenuto, ma non riuscirà a non convincere la sua amata a non recarsi all'appuntamento.

Cesar Andrade, non appena la brasiliana gli farà visita in carcere, oltre a chiederle scusa per averla trattata da schiava per diversi anni, le dirà che Israel in realtà ha messo piede ad Acacias 38 per farla allontanare da Felipe in modo definitivo su invito di Genoveva.

Anche se il malvivente le sottolineerà che Salmeron non sapeva dello scambio d’identità tra i due Becerra, la fanciulla, abbastanza sconvolta, si recherà in chiesa con l’obiettivo di impedire ad Alvarez Hermoso di sposarsi con la darkaldy.

Felipe e Genoveva si sposano, Marcia perde i sensi in chiesa

Marcia rimprovererà Israel per averle detto numerose bugie e farà di tutto per riuscire nel suo intento.

La brasiliana, dopo aver tentato invano di trovare una carrozza, salirà in sella a un cavallo.

Purtroppo la fanciulla fallirà anche se la cerimonia nuziale di Felipe e Genoveva si svolgerà con ritardo, a causa dell’assenza improvvisa dei due testimoni Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita (Rebeca Alemany) che verranno sostituiti da Liberto (Jorge Pobes) e Rosina (Sandra Marchena).

Mentre la nuora di Ramon (Juanma Navas) metterà al mondo il piccolo Moncho, la brasiliana giungerà finalmente in chiesa ma sarà troppo tardi, poiché farà il suo ingresso nell’istante in cui Salmeron e Alvarez Hermoso saranno già sposati. Marcia quando si renderà conto di non poter fare nulla per riavere al proprio fianco colui che ama, avrà un malore improvviso che le farà perdere i sensi.