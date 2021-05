Nelle prossime puntate italiane della soap opera di origini iberiche Una vita, la storica darklady Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) pur essendo uscita di scena in modo definitivo continuerà a seminare panico nel quartiere di Acacias 38.

Dagli spoiler si evince che una delle tante missive scritte dalla defunta ex istruttrice quando era ancora in vita, aprirà gli occhi a Ramon Palacios (Juanma Navas): il ricco borghese apprenderà che quella volta in cui ha rischiato di perdere la vita c’era lo zampino di Genoveva Salmeron.

Una vita spoiler: Ramon apprende che Genoveva in passato ha ordinato il suo omicidio

Le anticipazioni degli episodi dell’amato sceneggiato che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che le lettere scritte da Ursula prima di morire per smascherare Genoveva continueranno a circolare nel quartiere. Ramon scoprirà una tremenda verità proprio per merito della defunta ex istruttrice. In particolare, Palacios apprenderà che Genoveva in passato ha cercato di farlo passare a miglior vita per impedirgli di far venire alla luce la truffa architettata da lei e Alfredo Bryce ai danni dei cittadini. Palacios non appena scoprirà che Salmeron aveva ordinato il suo omicidio non saprà come comportarsi, poiché la perfida donna sarà in procinto di convolare a nozze con il suo storico amico Felipe (Marc Parejo).

Mentre Ramon sarà indeciso se essere sincero o meno con l’avvocato, anche Agustina tramite una missiva di Ursula apprenderà che fu Genoveva in realtà a farle tentare il suicidio facendole dare una falsa diagnosi sulla sua salute dal medico Maduro: la domestica non la prenderà affatto bene, infatti si scaglierà subito contro la nuova darklady di Acacias 38.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

A cercare di far tornare la pace tra le due donne ci penserà Alvarez Hermoso.

Rosina decisa a lasciare Liberto, Felipe strappa una lettera scritta da Ursula per lui

Successivamente Bellita (Maria Gracia) sempre a causa di Ursula affronterà Felicia (Susana Soleto), invece Rosina (Sandra Marchena) sarà intenzionata a mettere la parola fine al suo matrimonio con il marito Liberto (Jorge Pobes).

Camino (Aria Bedmar) intanto non riuscirà a stare serena, dopo aver appreso che Dicenta sapeva della sua relazione con Maite (Ylenia Baglietto).

A questo punto i telespettatori assisteranno anche a uno scontro tra Marcelina (Cristina Platas) e Servante (David Venancio Muro). L’unico personaggio a non leggere la missiva di Ursula sarà Felipe, che non essendosi mai fidato della defunta donna sceglierà di strapparla finendo per commettere un grande errore.