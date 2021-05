La famiglia Dominguez sarà la protagonista delle nuove puntate di Una vita trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti della Spagna raccontano che Cinta Dominguez apprenderà una scomoda verità. In particolare, la giovane scoprirà da Emilio che Julio Exposito è in realtà suo fratello maggiore.

Una vita spoiler: Julio è il figlio di José Miguel

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le prossime puntate si soffermano sulla reazione che avrà Cinta alla scoperta della parentela di Julio con José Miguel.

Tutto inizierà con precisione quando il nuovo arrivato giungerà ad Acacias, iniziando a indagare suoi coniugi Dominguez e non disdegnando le informazioni sul conto di Cinta.

Un comportamento che desterà i sospetti di Antonito ed Emilio, i quali decideranno di affrontare Exposito per scoprire la verità. Durante il confronto, Julio confesserà di essere il figlio di José Miguel nato da una relazione con Rocio, finita quando lui partì per il militare e quindi non fece più ritorno al suo paese natale.

I telespettatori a questo punto scopriranno che il signor Dominguez non aveva mai saputo della presenza del figlio, tanto da non credere alla versione del giovane. Per questo motivo, il chitarrista gli intimidirà di lasciare Acacias per paura della reazione furente di Bellita, nonostante la storia con Rocio risalga a molti anni prima.

Emilio racconta la verità alla fidanzata

Nel corso delle prossime puntate della soap opera il segreto del chitarrista verrà alla luce. Cinta, infatti, ascolterà una chiacchierata tra Emilio, Antonito e Jose Miguel in cui verrà fatto il nome di Julio. All'inizio il Pasamar cercherà di depistare i sospetti, anche se la ragazza non si lascerà convincere tanto facilmente.

La Dominguez jr, infatti, si recherà a chiedere a Fabiana se conosce un ragazzo che si chiama in quel modo. Intanto, Emilio riuscirà a origliare la conversazione tra la sua fidanzata e la proprietaria della pensione. Per questo motivo, il ragazzo deciderà di raccontare tutta la verità su Julio. Cinta, a questo punto, deciderà di andare a conoscerlo di persona dopo aver scoperto che Exposito è suo fratello, frutto di una precedente relazione di suo padre.

Cinta non vuole rinunciare a suo fratello

Durante il confronto, Cinta dirà a Julio di conoscere il suo segreto e aggiungerà di non sapere se Jose Miguel lo accetterà in famiglia, in quanto il suo unico obbiettivo è quello di rendere felice la moglie. Tuttavia, la fidanzata di Emilio dimostrerà di non essere disposta a rinunciare al fratello appena trovato, tanto da abbracciarlo calorosamente dopo avergli dato il benvenuto in famiglia. Ovviamente, la presenza di Julio non sancirà la fine dei problemi, in quanto il signor Dominguez non saprà come rivelare a Bellita il suo segreto.