Le trame di Tempesta d'amore, delle puntate in onda su Rete 4 da domenica 23 a sabato 29 maggio, raccontano che Lucy riceverà una sorpresa da Joell. Cornelia, invece, non farà altro che notare che Michael pensa costantemente a Rosalie. Ariane, intanto, vorrà far credere a Cristoph che Karl sia ancora vivo e ne imiterà la voce.

Tempesta d'amore trame settimana dal 23 al 29 maggio: Ariane fingerà che Karl sia vivo

Ariane ha intenzione di far credere a Christoph che Karl sia ancora vivo. Quindi, sebbene Erik a sua insaputa la stia spiando, riprodurrà la voce del defunto consorte con l'aiuto della tecnologia.

Alfons installerà un sistema d’allarme, ma Hildegard, senza volerlo, lo farà scattare.

Cornelia si accorgerà che il pensiero di Michael è costantemente rivolto a Rosalie e lo riferirà alla donna. L'illusione di Engel di avere una chance con il medico tornerà a farsi sentire. Christoph, pur di stare vicino a Selina, riuscirà a vincere la fobia dei cavalli. Prenoterà una lezione di equitazione con la donna dei suoi sogni, ma lei pretenderà che lui si scusi con Ariane.

Joell sorprenderà Lucy, Franzi nasconderà un fallimento a Tim

Joell organizzerà una cenetta romantica per dare il biglietto diretto negli Stati Uniti a Lucy. Lo scrittore dovrà recarsi in America per lavorare e il suo desiderio sarebbe che Lucy lo seguisse.

Franzi, invece, non dirà a Tim di non avere trovato alcun contatto professionale in Inghilterra. Se lui lo scoprisse potrebbe rinunciare a una brillante carriera come giocatore di polo.

Erik dirà ad Ariane di aver informato Christoph del suo tentativo di falsificazione della voce di Karl. In seguito cambierà tattica e prometterà a Kalenberg di non dire più nulla.

Colpita da ciò, la donna assumerà Vogt affinché si occupi delle pubbliche relazioni. Lucy seguirà Joell negli Stati Uniti, pur avendo la paura di soffrire nuovamente per amore. La ragazza si ritroverà davanti suo padre mentre chiederà le ferie e per Lucy, da parte del genitore, non ci saranno buone notizie.

Rosalie trascorre una serata con Erik

Selina e Christoph si lasceranno andare ai loro sentimenti e la donna chiederà che non ci sia più alcun intrigo. Intanto von Thalheim implorerà Ariane di accettare la sua relazione. Cornelia consiglierà a Rosalie di sperare ancora sul ritorno con Michael, mentre Robert spingerà quest'ultimo verso Engel. Il medico uscirà con la donna in modo ufficiale e il caso vorrà che in cielo, durante il loro appuntamento, appaia questa frase: “Mi vuoi sposare?”.

Michael farà una serenata a Rosalie, Tim romanticamente proporrà a Franzi di sposarlo. Ariane odia Christoph: non solo l'ha fatta litigare con Selina, ma a breve avrò anche le azioni del Fürstenhof di Tim Per questo motivo la donna deciderà di organizzare l'ennesimo piano.

Rosalie, stanca di Michael, si distrarrà, trascorrendo una notte di baldoria a Monaco con Erik. Il medico, a quel punto, dirà a Engel che forse è meglio rimanere solo amici. Franzi e Tim sono legati ufficialmente, così Christoph e Lucy faranno da testimoni ai due futuri sposini.