Cambio di programmazione per L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Massimiliano Rosolino in Honduras. Le anticipazioni rivelano che il prossimo venerdì 28 maggio non ci sarà spazio per la messa in onda della seconda puntata serale del reality show su Canale 5. Al suo posto verrà trasmessa una puntata speciale della soap opera Il Segreto che tornerà nella prestigiosa fascia serale Mediaset.

Variazione palinsesto Mediaset, salta L'Isola dei famosi del 28 maggio

Nel dettaglio, per la giornata di venerdì 28 maggio è prevista una variazione di palinsesto nella prima serata di Canale 5, dato che alle 21:30 non ci sarà spazio per l'Isola dei famosi 2021.

Il reality show di Ilary Blasi, che si avvia verso il finale di questa quindicesima edizione, non sarà trasmesso in diretta televisiva e al suo posto andrà in onda una nuova puntata della soap Il Segreto, ossia l'ultima di sempre.

A tal proposito, quindi, in casa Mediaset si è scelto di sacrificare la messa in onda dell'Isola per lasciare spazio alla puntata conclusiva della soap opera iberica con protagonista Donna Francisca Montenegro.

Il Segreto al posto de L'Isola dei famosi: il reality ritorna in onda il 31 maggio

Per quanto riguarda, invece, l'appuntamento con l'Isola dei famosi, la messa in onda è prevista nuovamente per lunedì 31 maggio, come sempre in prime time sulla rete ammiraglia del Biscione.

E intanto, per i naufraghi che sono rimasti in gara, la sfida si fa sempre più difficile da affrontare e portare avanti. La fame comincia a farsi sentire dopo oltre due mesi di permanenza trascorsi in Honduras.

La fine, però, si avvicina sempre più: lunedì 7 giugno sarà proclamato il trionfatore di questa edizione che si porterà a casa il premio finale del valore di 100 mila euro, di cui la metà andrà devoluta in beneficenza.

Ignazio Moser e Andrea Cerioli primi finalisti dell'Isola dei famosi

In queste ultime puntate di messa in onda dell'Isola, sono stati svelati già i primi due finalisti di questa edizione. Trattasi dell'ex tronista Andrea Cerioli e di Ignazio Moser, fidanzato di Cecilia Rodriguez, che è stato uno degli ultimi ad approdare sull'isola.

A decretare il nome del vincitore di questa edizione sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Tra i candidati alla vittoria finale continua a esserci anche la comica Valentina Persia, la quale non ha nascosto che le piacerebbe poter accedere alla finalissima di questa Isola dei famosi e concorrere così alla conquista del titolo di trionfatrice assoluta.