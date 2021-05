Problemi in arrivo per due protagoniste dell’appassionante sceneggiato iberico Una vita, negli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana. Si tratta di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) e Camino Pasamar (Aria Bedmar), che si allontaneranno non appena Felicia Pasamar (Susana Soleto) verrà a sapere per merito di Liberto Seler (Jorge Pobes) della loro relazione peccaminosa. Dagli spoiler si evince che quest’ultimo, quando sua moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena) si preoccuperà dei giudizi della gente per far alloggiare in un suo appartamento la pittrice, non avrà altra scelta oltre a quella di sfrattare la ragazza.

Una vita, spoiler: Felicia su tutte le furie dopo aver appreso della relazione tra sua figlia e Zaldua

Gli spoiler su ciò che accadrà nelle puntate della soap opera in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset, prossimamente e al solito orario, raccontano che Felicia, sempre più sospettosa del rapporto tra sua figlia Camino e Maite, si lascerà andare a uno sfogo con Liberto. La ristoratrice, in preda allo sconforto totale, domanderà al marito di Rosina se ha visto qualcosa di strano tra le due fanciulle. Seler, dopo aver cercato di non proferire alcuna parola sulla questione, si vedrà costretto a essere sincero con Felicia, dato che le dirà di aver sorpreso Camino e la pittrice baciarsi appassionatamente.

La proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX non perderà tempo per scagliarsi contro la figlia: per fortuna la ragazza verrà soltanto schiaffeggiata, per merito dell’intervento del fratello Emilio (José Pastor) che prenderà le sue difese.

A questo punto Felicia abbastanza furiosa affronterà anche Zaldua e le ordinerà di allontanarsi da Camino, se non vorrà fare i conti con delle gravi conseguenze.

Il clima sarà sempre più pesante, visto che la giovane Pasamar si ribellerà alla madre dicendole addirittura di essere disposta a far sapere a chiunque di amare Maite, se continuerà a proibirle di uscire dal loro ristorante.

Maite cacciata di casa da Liberto, Ildefonso dichiara il suo amore a Camino

Nel contempo Rosina, non appena saprà della tresca tra Zaldua e Camino, intimorita dal pensiero di poter essere criticata per il fatto che la pittrice vive in un appartamento di sua proprietà, arriverà a fare una richiesta al marito.

In particolare, Liberto seppur a malincuore caccerà dalla propria abitazione Maite: quest’ultima nonostante tutto non vorrà affatto rinunciare ad avere al proprio fianco colei che ama. Infine a complicare la situazione ci penserà Ildefonso (Cisco Lara), facendo una vera e propria dichiarazione d’amore alla figlia di Felicia.