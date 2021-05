La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno (Erkenci Kuş) questa settimana farà vivere le ultime emozioni ai telespettatori italiani.

Dagli spoiler sull’episodio in programmazione sul piccolo schermo il 27 maggio 2021, si evince che la protagonista Sanem Aydin (Demet Özdemir) dopo essersi ritrovata nel bel mezzo di una festa della Fikri Harika, probabilmente ancora delusa da Can Divit (Can Yaman) e stanca di continuare a soffrire, deciderà di partire da sola.

DayDreamer, spoiler 27 maggio: Muzaffer e Ceycey attuano un piano per far partecipare Sanem a una festa

Le anticipazioni della puntata del popolare sceneggiato che verrà trasmessa su Canale 5 giovedì 27 maggio 2021 al solito orario pomeridiano, dicono che Muzaffer (Cihan Ercan) deciso a vedere Sanem partecipare alla festa in onore della Fikri Harika organizzata da Ayca (Dilek Serbest), si servirà della complicità del suo coinquilino Ceycey (Anil Celik) per mettere in atto un astuto piano.

In particolare nella bottega del signor Nihat (Berat Yenilmez) verrà ordinato il cibo per il party di Woman Art, e la scrittrice - ignara che l’indirizzo sia quello dell’evento - si recherà nella villa di Beykoz per effettuare la consegna.

Sanem si rende conto di essere caduta in una trappola, Can dichiara il suo amore alla scrittrice

Sanem non appena si renderà conto di essere caduta in una trappola per il forte imbarazzo se ne andrà via dalla festa, peraltro sua madre Mevkibe (Özlem Tokaslan) tramite una videochiamata le dirà di tornare a casa. La fanciulla però verrà fermata subito da Can, che dopo averle dichiarato il suo amore cercherà di convincerla a tornare con lui sotto lo sguardo di Ayca, che assisterà alla scena dalla porta.

Nonostante ciò la scrittrice arriverà a prendere una drastica decisione e farà sapere ai propri genitori di aver deciso di lasciare Istanbul per un po’ di tempo.

Sanem rinuncia a lasciare Istanbul grazie a Can

Nel contempo il fotografo, dopo aver trascorso una notte intera a pensare, si considererà l’uomo più fortunato al mondo per essersi innamorato per la seconda volta della sua fidanzata.

Il giorno successivo, proprio quando Sanem sarà in procinto di prendere il treno, Can farà in tempo a raggiungerla alla stazione: quest’ultimo le dirà di non poter vivere senza di lei, pur non avendo alcun ricordo della loro storia d'amore. La scrittrice, anche se si mostrerà titubante, improvvisamente darà un bacio all'uomo.

Infine Can e Sanem, dopo aver trascorso una giornata divertente al parco, capiranno di dover iniziare a progettare il loro futuro insieme.