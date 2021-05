Gianni Sperti è uno degli opinionisti di Uomini e donne e, in una recente intervista, ha parlato del suo rapporto con Tina. Nel corso delle ultime settimane, Cipollari non è stata presente in studio per alcune puntate e, il suo collega, ha raccontato qualche retroscena su di lei. In particolar modo, il ballerino pugliese ha rivelato che Tina ruberebbe la sua merenda e chevgli è mancata in quei giorni, ma l'ha sentita telefonicamente.

Gianni parla dell'assenza di Tina a Uomini e Donne

Durante un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, Gianni ha raccontato come ha vissuto l'assenza di Tina da Uomini e Donne.

L'opinionista ha confidato di aver sentito la mancanza di Cipollari, dichiarando: ''Mi sono mancate la sua follia, la sua imprevedibilità''. Sperti ha ricordato che Tina è importante per lui, affermando: ''È un vulcano e la sua presenza è importante per me, una spalla, tranne quando va a fare merenda, anzi, quando ruba la mia, di merenda''.

Quando Tina non era a Uomini e Donne, Gianni l'ha sentita

Gianni ha rivelato di confidarsi abitualmente con Tina, raccontandosi episodi della loro vita privata. L'opinionista pugliese, a tal proposito, ha confidato: ''Ci siamo sentiti perché lo facciamo spesso, ci raccontiamo soprattutto le avventure e disavventure delle nostre vite personali''. Sperti, parlando dell'opinionista di Uomini e Donne, ha anche fornito un dettaglio su Cipollari, dichiarando: ''Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime''.

Gianni e Tina litigano quando sono insieme

Gianni ha raccontato che, quando è in compagnia di Tina, spesso litigano a causa di pareri discordanti. Al contrario, quando sono lontani, i due opinionisti si mancano. Sperti ha rivelato inoltre che Cipollari gli abbia anche detto: ''Mi manchi''. Nel corso delle ultime puntate, l'opinionista pugliese ha espresso giudizi molto severi nei confronti di chi, nello studio di Uomini e Donne, sembrerebbe non volersi impegnare nell'intraprendere una relazione seria con il partner.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In merito ai commenti che fa alle vicende del dating show, Gianni ha aggiunto: ''Penso sia la mancanza di volontà''. Pensando al futuro, Sperti ha immaginato come potrebbe essere la trasmissione fra dieci anni e ha parlato del futuro di Galgani. L'opinionista, pensando alla dama torinese ha dichiarato: ''Tra dieci anni non riesco a immaginare come sarà...

ma penso che Gemma sarà ancora con noi''. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire come evolveranno le vicende sentimentali di Galgani e scoprire se avrà ragione Gianni.