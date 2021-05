Gianni Sperti, nel corso di un'intervista esclusiva per il magazine della trasmissione, ha parlato di Gemma. L'opinionista pugliese ha dichiarato che Isabella Ricci è l'antagonista di Galgani ed ha espresso un parere positivo nei confronti della nuova dama. Il ballerino ha inoltre raccontato come ha vissuto il periodo in cui Tina è stata assente dal dating show e ha rivelato di averla sentita telefonicamente.

Gianni Sperti pensa che Gemma, fra dieci anni, sarà ancora a Uomini e Donne

Gianni Sperti ha risposto ad una domanda riguardo al futuro di Uomini e donne, immaginando come potrebbe essere la trasmissione di Maria De Filippi fra dieci anni.

A tal proposito, l'opinionista pugliese ha dichiarato che la società cambia repentinamente abitudini, usi e costumi e ha detto di non essere in grado di prevedere come possa trasformarsi il dating show di Canale 5. Gianni, però, ha affermato di essere quasi sicuro di una cosa: ''Sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi''.

Uomini e Donne, Isabella è l'antagonista di Gemma: l'opinione di Gianni Sperti

Da qualche settimana, nel parterre di Uomini e Donne è arrivata Isabella e, in merito alla nuova dama, Gianni ha affermato di essere molto contento, perché può essere d'esempio per tutte quelle donne che accettano in silenzio i comportamenti sbagliati degli uomini. L'opinionista ha inoltre paragonato Ricci a Galgani, rivelando: ''Isabella è l'antagonista di Gemma: entrambe eleganti ma, mentre Gemma insegue spesso l'amore perché innamorata dell'amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto".

Gianni ha sentito la mancanza di Tina a Uomini e Donne

Nelle scorse settimane, Tina è stata assente per qualche puntata da Uomini e Donne e Gianni ha affermato di avere sentito la mancanza della collega, confidando: ''La sua presenza è importante per me, una spalla''. Nonostante la lontananza, Sperti ha dichiarato di aver mantenuto i contatti con Cipollari e di sentirla spesso.

L'opinionista ha rivelato di raccontare spesso gli episodi della vita privata all'ex moglie di Kiko Nalli e ha descritto Tina, rivelando: ''Al telefono con me è spesso dolce e materna''. Riguardo al ritorno in studio di Ida Platano e all'ipotetica frequentazione con Armando Incarnato, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi ha dichiarato: ''Sono quasi certo che non commetterà più questo errore.

Ida è una donna sensibile, molto predisposta ad amare e bisognosa d'amore: secondo me Armando non potrebbe mai renderla felice''.