Nei prossimi episodi di Un posto al sole in onda dal 10 al 14 maggio, si potrà assistere ad una crisi senza precedenti per i cantieri Palladini. Nelle puntate, attualmente in onda, Ferri sta cercando di trovare una soluzione per uscire da questa situazione, ma presto l'uomo sembrerà ammettere la propria sconfitta, accettando la proposta di Abbate. Roberto acconsentirà all'idea di cedere i terreni dove sorgono i cantieri, ma la sua sarà davvero una resa?

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 maggio: il piano di Roberto

Nelle prossime puntate di Upas, in modo del tutto sorprendente, Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembrerà deciso ad accettare l'offerta di Abbate (Simon Grechi).

Roberto sembrerebbe quindi intenzionato a cedere i terreni dove sorgono i cantieri mettendo, per sempre, fine alla sua attività. Pietro e il suo socio occulto vincerebbero quindi su tutta la linea, ma è davvero così? A quanto pare Roberto avrà in mente una strategia in cui uscirebbe da unico vincitore. L'uomo infatti, vorrebbe spostare la produzione in Albania, abbattendo così i costi e allo stesso tempo intascando i soldi del terreno. In questo piano non ci sarebbero buone notizie per i suoi operai che resterebbero ovviamente senza un lavoro. Si assisterà quindi ad uno scontro tra due villain, entrambi interessati al proprio tornaconto. In questa situazione così drammatica, l'unico a cercare giustizia per gli operai e per Gargiulo sarà il solo Franco Boschi.

Un posto al sole, trame di maggio: l'accordo salta

Franco, attraverso le sue intercettazioni, farà delle scoperte molto interessanti in merito a Pietro. Tuttavia, anche in questo caso, Roberto proverà a frenare il desiderio di Franco di ottenere giustizia. Ferri infatti chiederà a Boschi di pazientare che l'affare venga chiuso prima di agire, ma le cose non andranno esattamente così.

Le anticipazioni delle puntate in onda dal 10 al 14 maggio, rivelano che a causa di una fuga di notizie il subdolo piano di Ferri verrà svelato. Non è chiaro chi farà trapelare tale notizia, ma sta di fatto che l'affare salterà. Tale situazione metterà in crisi sia Abbate, convinto ormai di avere vinto su tutta la linea, che Roberto rimasto ormai privo di una exit strategy.

Un posto al sole, puntate di maggio: Franco in cerca di giustizia

L'unica persona che desidererà davvero giustizia e che lotterà per il bene degli operai sarà Franco. Ancora una volta questo personaggio si troverà ad indossare i panni degli eroi, andando anche contro Roberto. Purtroppo però Biagio (Rosario D'Angelo) e Pietro scopriranno le cimici messe dall'uomo nell'abitazione di Abbate e questo farà precipitare gli eventi. Lo scagnozzo di Pietro infatti, indosserà la cimice e raggiungerà Bianca e Angela, facendo raggelare il sangue nelle vene dell'uomo. Cosa farà Biagio a Bianca (Sofia Piccirillo) e Angela (Claudia Ruffo) e come reagirà Franco? Manterrà il controllo o agirà d'impulso per difendere la sua famiglia?