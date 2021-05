In un'intervista rilasciata a Francesco Fredella, Mariano Catanzaro ha fatto degli apprezzamenti su Tommaso Zorzi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha confidato di essere attratto dal web influencer meneghino. Come spiegato da Mariano, non si può parlare di amore attualmente, ma tutte le volte che sente Tommaso riceve un'energia positiva.

Le parole dell'ex tronista

Mariano Catanzaro ha spiegato di essere attratto da Tommaso Zorzi, non solo dal punto di vista fisico ma anche per il modo in cui si rapporta con il prossimo. Il diretto interessato ha riferito che i due di solito parlano la sera, quando Zorzi è rilassato.

Gli argomenti ha preferito non dirli, vista l'ora in cui è stata rilasciata l'intervista radiofonica.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato di avere iniziato a sentire Tommaso dopo la fine del Grande Fratello Vip 5. Giorno dopo giorno, tra i due si sarebbe creato un "rapporto speciale". Durante la chiacchierata con Francesco Fredella, Catanzaro ha ammesso di non sapere dare un nome a quello che prova: "Una sbandata? Non saprei..." Il 36enne ha riferito che solamente in futuro saprà dare un nome al rapporto instaurato con Zorzi: "Le emozioni non si possono controllare". A detta dell'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, la vita è un'insieme di cose e situazioni.

Zorzi in silenzio

Sebbene Mariano Catanzaro abbia preferito non sbilanciarsi sui suoi sentimenti, ha chiosato: "Sto bene con lui e voglio continuare". A quel punto Fredella, ha chiesto al suo ospite se l'attrazione nei confronti di Tommaso Zorzi sia dettata solamente dalla voglia di ottenere visibilità. Ovviamente, il diretto interessato ha negato.

Mariano ha spiegato che la voglia di popolarità non si è spenta, ma Tommaso non c'entra nulla. Nel frattempo, Zorzi ha preferito non commentare l'ultimo Gossip che lo ha coinvolto.

Catanzaro vorrebbe partecipare all'Isola dei Famosi

Durante l'intervista Mariano Catanzaro ha espresso un suo desiderio. Il 36enne vorrebbe partecipare all'Isola dei Famosi.

Il diretto interessato ha precisato di essere stato contattato più volte dalla redazione del reality show per fare un provino, ma c'è sempre stato qualcosa che gli ha impedito di volare in Honduras per partecipare al programma.

A detta di Mariano, essendo uno sportivo dovrebbe avere un approccio diverso rispetto a tutti i concorrenti. Dunque, anche la fame potrebbe farsi sentire meno nel suo caso. A tale proposito, l'ex tronista di Uomini e Donne si è appellato a Francesco Fredella per aiutarlo a realizzare questo suo "sogno". Infine, il 36enne si è detto sicuro che partecipare all'Isola dei Famosi possa essere una bellissima esperienza.