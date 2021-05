Nell'episodio conclusivo della popolare soap opera di origini iberiche Il Segreto ci sarà il lieto fine per una delle coppie. Adolfo De Los Visos (Adrian Pedraja) e Marta Solozabl (Laura Minguell) dopo aver rinunciato a stare insieme a causa di un orrendo inganno di Rosa riusciranno ad abbandonare Puente Viejo insieme.

Il segreto, trama finale: Adolfo ricercato dalla giustizia, Rosa minaccia sua sorella Carolina

Nell’ultima puntata dello storico sceneggiato nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra, Rosa si vendicherà del marito Adolfo attuando un diabolico piano per farlo considerare il colpevole della morte di Ramon (Pablo Gomez Pablo), in realtà deceduto per mano di Donna Begoña (Blanca Oteyza).

Il capitano Huertas (Carles Sanjaime) effettivamente metterà piede a La Casona per fare dei controlli e troverà in una giacca del marchesino l’arma con cui Ramon è stato ucciso. Adolfo sfuggirà all’arresto per merito dell'intervento del suocero Ignacio (Manuel Regueiro), che chiederà alla figlia Marta di fargli sapere di essere ricercato dalla giustizia. Mentre il fratello di Tomas farà in tempo a rifugiarsi, i Solozabal apprenderanno che a sporgere la grave denuncia è stata Rosa: inoltre emergerà anche che quest’ultima ha finto di essere incinta soltanto per costringere Adolfo a diventare suo marito.

A questo punto Donna Begoña riuscirà a convincere la secondogenita a internarsi nella stessa clinica psichiatrica austriaca in cui lei è stata curata.

In un primo momento Rosa sembrerà adeguarsi alla volontà della madre, dopodiché minaccerà Carolina (Berta Castañé) puntandole un coltello alla gola nell’istante in cui verrà a conoscenza che Marta e Adolfo sono decisi a rifarsi una vita altrove.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Rosa e la madre Donna Begoña finiscono in una clinica psichiatrica, Huertas aiuta Marta e Adolfo a fuggire

Dagli spoiler provenienti dalla Spagna si evince che Rosa non sarà la sola a finire in un sanatorio, visto che su richiesta di suo padre Ignacio anche sua madre Donna Begoña accetterà di soggiornare nuovamente nella struttura, dopo aver riconosciuto di non essere guarita del tutto.

Successivamente Solozabal per non far finire in prigione Adolfo, gli consiglierà di andarsene via dal quartiere iberico: quest’ultimo quindi non avrà altra scelta oltre a quella di salutare la madre Isabel (Silvia Marsò) e il fratello Tomas (Alejandro Vergara). Ovviamente Adolfo lascerà Puente Viejo al fianco dell’amata Marta servendosi della complicità del capitano Huertas: quest’ultimo credendo all’innocenza del ragazzo farà sapere a Ignacio l’unico passaggio non sorvegliato dai suoi uomini.