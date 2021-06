Se la storia tra Sangiovanni e Giulia Stabile nata tra i banchi della storia di Amici 20 prosegue con il vento in poppa, non si può certo dire lo stesso della love story che ormai fa parte del passato e che ha visto protagonisti Aka7even e Martina Miliddi. I due giovani si erano già lasciati prima che la ballerina di latino lasciasse la casetta e il motivo della scelta era legato ad una cotta che Martina si era presa per Raffaele. Una volta tutti fuori dalla scuola, la cotta si è trasformata in qualcosa di più: la Miliddi e Raffaele sono usciti allo scoperto mostrandosi sui social, proprio per questo motivo Aka7even non ha potuto non commentare la situazione.

La risposta del cantante di Loca è stata piccata e non è passata indifferente.

Il triangolo amoroso di Amici 20

È stata la stagione di Amici con il maggior numero di amori nati tra i banchi di scuola, ma non tutte hanno avuto un lieto fine. La vincitrice e il cantante di Lady sono innamorati e si augurano di poter andare presto in vacanza insieme. Non pervenuta la storia tra Deddy e Rosa: i due, che sembrava uniti e complici, non hanno proferito parola su come prosegue al relazione una volta lontani dalle telecamere, ma in molti pensano che la coppia si sia detta addio. Nuovi risvolti ha avuto, invece, nelle ultime ore il triangolo che ha tenuto banco nei mesi invernali trascorsi in casetta. Martina, dopo aver chiuso con Aka7even, ha ammesso di essere interessata a Raffaele, ma quest'ultimo aveva cercato di tenersi in disparte almeno fino a al 1° giugno.

La ballerina ha condiviso delle Storie sul suo profilo Instagram in cui si mostra in macchina con il cantante che l'ha raggiunta a Cagliari e alla fine, rompendo ogni indugio, Martina si è mostrata mentre stava per baciare Raffaele chiedendo a tutti di non giudicarli. Immediatamente il pensiero dei fan è corso ad Aka. Cosa ne pensa il cantante?

Risposta arrivata in fretta, in occasione di una diretta con Anna Pettinelli, durante la quale il giovane ha chiarito di essere in buoni rapporti con quasi tutti i partecipanti al talent di Maria De Filippi.

Aka sulla ballerina e Raffaele: 'Devono fare la loro vita'

''Non me ne frega niente'', ha detto perentorio Aka7even commentando la love story venuta allo scoperto.

''Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia. Stop'', ha chiuso sull'argomento il giovane. Insomma, Aka pare non voler avere più niente a che fare con questa situazione intricata, che già gli ha arrecato abbastanza sofferenza. Adesso, l'unico interesse del ragazzo è la musica e la sua carriera.

Tanti buoni risultati sono già stati ottenuti da Aka7even. Martina fa parte del passato e la ballerina a sua volta pare aver preso la sua decisione, tanto da non voler nascondersi più e mostrarsi liberamente con Raffaele. Se ci saranno nuove evoluzioni di certo i fan verranno informati.