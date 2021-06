Nella replica di DayDreamer, in onda domenica 6 giugno dalle 19:10 circa su La 5, Sanem dovrà far fronte ai sentimenti che Yigit prova per lei, infatti le dirà di amarla e di volerla sposare. A causa di Melahat, però, gli Aydin capiranno che è stato Can a fare la proposta a Sanem e disperati decideranno di andarla a trovare per avere delucidazioni.

Yigit spiazza Sanem dicendole che la ama e che la vuole sposare

Yigit sarà convinto di non avere più speranze: Can ha le prove che possono compromettere la sua innocenza riguardo il diario bruciato di Sanem.

Il fotografo non gli lascerà scampo, imponendogli di dire subito alla ragazza ciò che ha combinato. Quando l'editore sarà in procinto di farlo, però, riceverà un messaggio sul telefono da parte di Huma, in cui gli dirà che Can sta bluffando: nel suo rifugio non era presente nessun sistema di videosorveglianza.

Così Yigit, durante il faccia a faccia con Sanem, cambierà strategia e le dirà di essersi innamorato di lei, addirittura chiedendola in moglie. La ragazza rimarrà sconvolta da questo repentino cambio di atteggiamento di colui che ha sempre ritenuto solo un buon amico, così se ne andrà via lasciandolo di stucco e senza contraccambiare i suoi sentimenti. Ovviamente nemmeno Can prenderà bene questa svolta di Yigit e non mancherà di mostrargli il suo malcontento.

Questa ossessione di Yigit nei confronti di Sanem, ma anche di Can, inizierà a preoccupare anche Huma. La donna, infatti, temerà che l'editore possa fare del male a suo figlio.

I malintesi di Mevkibe: crede che Leyla sia incinta e che Can abbia chiesto in moglie Sanem

All'interno della famiglia Aydin, invece, continueranno a esserci dei misunderstanding a causa dei soliti pettegolezzi di Melahat.

Infatti quest'ultima udirà una telefonata tra Leyla e Sanem, in cui si parlerà di una proposta di matrimonio. La parrucchiera, senza pensarci due volte, pensare che Can ha fatto nuovamente la proposta a Sanem e andrà a comunicarlo subito a Mevkibe.

La donna andrà in crisi così, per togliersi ogni dubbio, deciderà di recarsi subito alla tenuta della figlia.

Solo qui, e tramite la sua voce, scoprirà che Sanem ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Yigit e che non ha nessuna intenzione di accettarla.

I malintesi per Mevkibe, però, non finiranno qui. Infatti, dopo aver dubitato della fedeltà di Emre nei confronti della figlia, inizierà a pensare che Leyla possa essere incinta. Proprio così, le basterà sentire la figlia, durante la colazione, dire che soffre di un po' di nausea per pensare che la ragazza sia in dolce attesa. In realtà non avrà proprio tutti i torti, perché Emre avrà intenzione di chiedere a Leyla di diventare genitori.