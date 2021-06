Entra nel vivo la trama di Love is in the air, la nuova soap turca di Canale 5. Eda e Serkan, diversi ma simili, hanno già conquistato i telespettatori e nuovi colpi di scena sono assicurati nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 giugno. La coppia continuerà ad avvicinarsi e a respingersi a fasi alterne ma tutti noteranno che tra di loro sta nascendo qualcosa. Frattanto Bolat, con un sotterfugio, otterrà successi sul lavoro guadagnandosi anche l'approvazione del padre mentre tenere in piedi la finta relazione con Eda si rivelerà più difficile del previsto.

La festa di fidanzamento di Eda e Serkan

La caparbietà di Eda sarà una delle qualità che Serkan noterà da subito nella ragazza. Le anticipazioni di Love is in the air delle puntate che verranno trasmesse dal 7 all'11 giugno prendono il via proprio da una brillante idea della fiorista. Suggerendo che un albergo venga circondata da alberi, Eda darà una mano alla Art Life. Il progetto però impegnerà molto Serkan che, giunto a cena a casa della zia Ayfer si tratterà giusto il tempo di annunciare che il giorno dopo ci sarà la festa di fidanzamento con Eda.

Aydan e gli altri presenti al party metteranno in difficoltà Eda, ritenendola inferiore per livello socio-culturale, per cui la festa procederà a stento.

Serkan, frattanto, dovrà fronteggiare Kaan che gli prenderà un affare da sotto il naso. Selin, così come Aydan, si accorgerà che Eda e Serkan saranno sempre più vicini. Frattanto Ceren, la quale farà amicizia con Engin, Melek e Figen aiuteranno Eda durante la festa difendendola. Dopo aver subito diverse angherie durante la festa, Eda si ricrederà sul conto di Serkan che si dimostrerà dolce nei suoi confronti, una volta rimasti soli.

Serkan manda in bancarotta un avversario

La mattina dopo la festa, però, Serkan sarà di nuovo freddo con Eda. Fifi, giungerà in ufficio per assicurarsi che Eda stia bene ma si accorgerà invece che il fidanzato la tratta molto male. Aydan, frattanto, scoperto che Eda e Serkan andranno a vivere insieme, cercherà di convincere il businessman a rinunciare a questa idea.

Melo, intanto, dopo aver ricevuto la visita di Kaan al negozio dove lavora, verrà licenziata perché scoperta mentre usava i profumi in vendita.

Dopo essersi chiarita di nuovo con Eda, Serkan accetterà l'invito di Selin ad un incontro. Kaan intanto vince una gara d'appalto ma Bolut ne sarà felice, visto che il suo è stato tutto un piano per mandare in bancarotta l'avversario. Infine, le amiche di Eda vedranno Serkan con la sua ex e si convinceranno che lui la tradisce. Eda allora metterà in piedi un siparietto per dimostrare che con Serkan va tutto bene.