Luca Marzano alias Aka7even ha rilasciato un'intervista a Ritratti di Note. Il cantante campano è tornato a parlare del percorso svolto ad Amici 20: Luca ha confidato di essere una persona migliore sia dal punto di vista professionale che personale. Inoltre, il giovane ha confidato di avere vissuto un periodo di buio all'interno del talent show di Canale 5.

Le parole di Luca

Luca Marzano, durante l'intervista, ha spiegato di sentirsi una persona diversa dopo Amici 20. Il diretto interessato è convinto di essere cresciuto sia dal punto di vista professionale che personale.

Come spiegato da Aka7even, attualmente sta vivendo un momento d'oro: l'artista è sempre in giro per l'Italia per sponsorizzare i suoi brani.

Tuttavia, il percorso di Marzano nella scuola più famosa d'Italia non è sempre stato rose e fiori. Il diretto interessato ha confidato di non avere mollato, solamente grazie alla sua insegnante Anna Pettinelli: "Nel momento in cui ero in difficoltà nel programma, ero in caduta libera e stavo male psicologicamente". Nonostante, il rapporto con la sua insegnante di canto sia stato formato da alti e bassi, l'artista ha ammesso di avere instaurato un legame particolare: Pettinelli lo ha sempre spronato a non gettare la spugna.

I presunti momenti 'no' di Marzano

Nell'intervista Aka7even non ha menzionato quali sono stati i momenti "no" che ha vissuto. Tuttavia, ci sono stati due momenti particolari vissuti dal cantante. Il primo potrebbe riguardare la fine della relazione con Martina Miliddi: i due compagni di scuola hanno deciso di intraprendere due strade diverse per dedicare più tempo alla loro carriera.

Un altro momento delicato vissuto dal giovane potrebbe riguardare le prime puntate del serale: Luca Marzano non riusciva mai a vincere una sfida contro Sangiovanni. Dunque, Aka7even quando tornava in "casetta" risultava essere molto pensieroso.

Come è nato il brano 'Black'

Prima di concludere l'intervista Aka7even ha svelato come è nato il brano "Black".

Il diretto interessato ha confidato che quella canzone è stata scritta proprio quando era giù di corda: "L'ispirazione per comporre questo pezzo è nata da uno stato d'animo cupo". Il cantante ha spiegato che il suo unico sfogo era parlare con i suoi compagni di scuola o scrivere: "Nel momento in cui ho iniziato a scrivere, è nata Black".

Grazie al talent condotto da Maria De Filippi, Luca Marzano ha instaurato anche delle bellissime amicizie: il giovane è rimasto in contatto con Tancredi, Alessandro e Dennis Rizzi alias Deddy.