Non ce l'ha fatta Michele Merlo. Il cantante ed ex allievo di Amici si è spento a soli 28 anni nella tarda serata di ieri, stroncato da una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo. Nei giorni scorsi era stato colpito da un'emorragia cerebrale. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, i medici avevano detto che le sue condizioni di salute si aggravavano di ora in ora. Anche suo padre, raggiunto da un telegiornale locale, aveva dichiarato nella giornata di ieri che per suo figlio le speranze erano purtroppo ridotte al lumicino. In queste ore, sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla sua famiglia.

Colleghi e amici hanno voluto dedicargli un loro personale ricordo. Da Emma Marrone a Ermal Meta, da Riccardo Marcuzzo alla conduttrice di Amici Maria De Filippi che gli ha scritto una lunga e commovente lettera pubblicata sui profili ufficiali del talent.

La dedica di Ermal Meta a Michele Merlo

Il cantante albanese Ermal Meta si è unito ai tanti artisti e colleghi che in queste ore hanno rivolto una dedica a Michele Merlo. Meta ha postato una foto dell'ex allievo di Amici sul suo profilo Instagram accompagnata da questa frase: "Non c'è mai un tempo giusto per morire, ma se mai ci fosse, questo non era il tuo. Ciao Michele". Su Twitter poi il cantante ha scritto: "Che ingiustizia morire così a 28 anni'.

In queste ore, non si contano le dediche, le foto, i versi di sue canzoni pubblicate sui social. La cantante salentina Emma Marrone, che gli ha dedicato il concerto all'Arena di Verona, ha detto di avere il cuore rotto in mille pezzi e su Instagram ha pubblicato la canzone di Michele Merlo: "Aquiloni". Anche Maria De Filippi ha voluto scrivergli una lettera apparsa sui profili social di Amici.

La lunga lettera di Maria De Filippi a Michele Merlo

La conduttrice di Amici Maria De Filippi ha scritto che Michele Merlo era un ragazzo speciale, profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Maria ha aggiunto che la sua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con un sorriso che diceva l'esatto contrario.

Tra i pensieri che gli ha dedicato nella lettera, la conduttrice ha scritto che aveva un'intensità unica, una capacità di guardarsi dentro fin troppo spiccata che a volte lo portava ad arrovellarsi attorno agli umori e alle sensazioni. Maria ha poi ripreso una frase del poeta francese Baudelaire: "La sensibilità di ognuno è il suo genio" per dire che è proprio la sua profondità d'animo e di pensiero, la sua capacità di scavare negli abissi dell'animo umano che ci porteremo dentro per sempre. Al termine della lettera, gli ha augurato buon viaggio.